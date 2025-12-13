Diversão com solidariedade

O Natal costuma ser sinônimo de presentes, alegria e do sorriso no rosto das crianças. Mas, nem todas conseguem viver a magia da época natalina. Foi com esse espírito que o Parque de Diversões Nicolândia promoveu, neste sábado (13/12), a ação Natal Mágico — Nico Encantado, que uniu diversão e solidariedade. A proposta era simples: doar um brinquedo novo e, em troca, garantir um ingresso gratuito para aproveitar as atrações do parque.

O resultado superou as expectativas, com mais de 4 mil brinquedos arrecadados em apenas quatro horas, que serão destinados a crianças atendidas por instituições sociais do Distrito Federal. A campanha mobilizou centenas de famílias, amigos e casais, que formaram longas filas desde cedo, animados para fazer o bem e aproveitar uma tarde de lazer.

A entrega das doações será realizada em duas etapas. Na primeira, equipes do parque irão até duas instituições sociais para distribuir os brinquedos às crianças atendidas. Já a segunda está marcada para o dia 20 de dezembro, quando um grupo de crianças será convidado a visitar o Nicolândia. Além de receber os presentes, elas poderão conhecer as atrações do parque e participar de um lanche especial.

Sensibilidade



Entre os participantes estavam os amigos Geovana Alves, Maria Geovanna e Jonnhy Rafael, todos de 13 anos, moradores da Ceilândia, que foram acompanhados pelos responsáveis para aproveitar o dia. Para Geovana, a ação vai além da diversão. “Gostamos da ideia de doar um brinquedo para ajudar outras crianças porque muitas crianças precisam de brinquedos, mas não têm. Existem brinquedos de R$ 5 que são divertidos de qualquer forma. E depois, nós ainda podemos curtir o parque”, afirmou. Maria Geovanna também fez questão de pensar em quem receberia o presente. “Eu pedi para a minha prima comprar uma boneca para alguma menina poder brincar. Eu adoro bonecas”, contou.

O administrador Daniel Nogueira, 44, levou os filhos gêmeos Davi e Vinícius e a filha Luisa, 13 e 10, respectivamente. Para ele, a campanha tem um impacto duplo. “Muita gente precisa de brinquedos e tem outras pessoas que não teriam condições de vir ao parque pagando o ingresso. Então, acho que vai muito disso: ajudar quem vai ganhar o presente, mas também as crianças que não poderiam vir normalmente”, destacou.

Davi, Vinicius e Luisa foram levados pelo pai para realizarem uma boa ação e, depois, aproveitarem um dia de lazer (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Já a vendedora Maria de Socorro Alves de Lima, 46, reuniu a família para passar a tarde no parque e levou a sobrinha Eloá Ribeiro, 2. Moradora do Riacho Fundo I, ela conta que parentes vieram até de Águas Lindas para participar do momento especial. O brinquedo escolhido por ela foi um kit de ferramentas, pensado tanto no valor educativo quanto em uma memória afetiva. “Tem tanta criança carente que não tem condições de receber um presente. É Natal, então precisamos nos importar com a quantidade de pessoas que vamos fazer felizes com esses presentes. Eu escolhi esse brinquedo porque é educativo e de uma profissão muito importante. Além disso, me lembrou o meu filho, que amava brinquedos assim, de montar”, relatou.

O casal Isabela Chaves, 20, de Águas Claras, e Henrique Isar, 21, do Lago Norte, aproveitou a campanha para dar um novo destino a brinquedos que estavam guardados em casa. Isabela doou um ursinho de pelúcia e um jogo de tabuleiro. “Os dois brinquedos são meus. Estavam parados lá em casa, guardados no fundo do guarda-roupa. Então, resolvi dar para alguma criança”, disse. “Para ajudar as crianças, qualquer presente é bem-vindo. No lugar de pagar o ingresso, você investe em um presentinho, ou até pega algo que estava parado em casa, para alguém que realmente vai usar”, completou Henrique.

Ação solidária chamou a atenção de cerca de 8mil pessoas para o parque (foto: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Objetivo

A coordenadora de eventos do Nicolândia, Fabiana Bezerra, expressou satisfação pelo resultado da campanha. "O Natal pede comunhão, empatia e esperança. O Nicolândia quis fechar 2025 passando esses sentimentos. Estamos extremamente felizes com o resultado. Tivemos 8mil passadas na catraca".

