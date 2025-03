Coca-Cola recolhe latinhas por causa de plástico contaminado

Mais de 10 mil latas de Coca-Cola Original foram recolhidas voluntariamente devido à possível contaminação por plástico, nos Estados Unidos. O recall começou em 6 de março e foi classificado como de Classe II pela Food and Drug Administration (FDA), o que indica que os efeitos à saúde, caso ocorram, seriam temporários ou reversíveis.

O recall abrange 864 caixas com 12 unidades de latas de 355 ml de Coca-Cola produzidas pela unidade da empresa em Milwaukee, em Wisconsin. No total, os lotes afetados foram distribuídos em Illinois e Wisconsin, e a empresa tomou a medida como uma ação preventiva para garantir a qualidade do produto.

O recall é limitado a latas de Coca-Cola Original produzidas especificamente em Milwaukee e não afeta outras variantes ou lotes de refrigerante distribuídos em outras regiões.

"As latas estão sendo retiradas porque não atendem aos nossos altos padrões de qualidade. Estamos tomando essa ação voluntária porque nada é mais importante para nós do que fornecer produtos de alta qualidade para as pessoas que bebem nossas bebidas”, declarou a empresa em comunicado.