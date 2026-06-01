Parto em casa e socorro na BR-040: a ajuda à pequena Tereza

Tereza chegou ao mundo com uma história de coragem: nasceu na casa da família, na Fazenda Sertaneja, zona rural de Três Marias, pelas mãos da avó, que lhe deu o nome. O nascimento teve sucesso graças ao cuidado familiar e à atuação da Via Cristais, concessionária da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO).
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Em 29 de maio, menos de uma hora após o parto, a família buscou ajuda no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Via Cristais. Com o auxílio de um vizinho, chegaram ao posto com a recém-nascida nos braços, momento em que a equipe da concessionária iniciou os cuidados.
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A equipe finalizou o primeiro atendimento à mãe e ao bebê, que se mostrou tranquila desde o início. Durante o transporte para o hospital, ambas permaneceram assistidas e seguras. A serenidade da pequena Tereza chamou a atenção dos socorristas, e mãe e filha estavam saudáveis.
Para a enfermeira Rosimira Aparecida, com nove anos de experiência em rodovias, o atendimento foi inédito. “Foi emocionante. A criança é linda, capa de revista, não chorava. Já estava com o olhinho aberto, toda acomodada, tranquila”, relatou.
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Segundo a família, o choro da bebê foi breve, logo após o nascimento. “O atendimento foi ótimo, tenho só que agradecer. Foram pessoas maravilhosas. A Terezinha está bem demais, lindinha”, contou a avó homenageada. Após os cuidados iniciais, mãe e filha foram levadas ao hospital para avaliação médica.
Outros nascimentos na rodovia
Com o nascimento de Tereza, a Via Cristais registrou seu quinto parto atendido na BR-040. Antes dela, as equipes auxiliaram na chegada de Luara, Kemilly Eloisa, Kimberly e um menino em João Pinheiro. Todos os bebês nasceram fortes e saudáveis com o apoio da concessionária.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.