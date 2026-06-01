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RIO DE JANEIRO

Mulher cai em bueiro e é salva por mototaxista; veja vídeo

Uma mulher ficou ferida ao cair em um bueiro cuja tampa cedeu; Imagens mostram que, horas antes, dois homens manipularam o buraco, com suspeita de tentativa de furto

A vítima foi resgatada por um mototaxista e bombeiros, sendo levada ao Hospital Federal do Andaraí com ferimentos moderados. A prefeitura realizou a manutenção no local. - (crédito: reprodução/redessociais)
A vítima foi resgatada por um mototaxista e bombeiros, sendo levada ao Hospital Federal do Andaraí com ferimentos moderados. A prefeitura realizou a manutenção no local. - (crédito: reprodução/redessociais)

Uma mulher ficou ferida após cair em um bueiro na manhã deste domingo (31/5), nas proximidades do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu enquanto ela caminhava por cima da tampa do bueiro, que acabou cedendo.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima desce de uma motocicleta e segue pela rua. Poucos segundos depois, ao pisar sobre a tampa do bueiro, ela desaparece no interior do buraco. 

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O resgate só foi possível graças à rápida ação do mototaxista que havia acabado de deixá-la no local. E, ao perceber o acidente ele correu para prestar ajuda e acionou os serviços de emergência.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminharam a mulher para o Hospital Federal do Andaraí. Segundo as informações iniciais, ela sofreu ferimentos moderados.

Horas antes

Horas antes do acidente, câmeras de monitoramento registraram dois homens manipulando a tampa do mesmo bueiro. As imagens mostram a dupla abrindo a estrutura durante a madrugada.

De acordo com a prefeitura, há suspeita de que o equipamento tenha sido alvo de uma tentativa de furto. Embora nenhum material tenha sido levado, a tampa teria sido recolocada de forma inadequada, comprometendo a segurança do local.

Além do caso envolvendo o bueiro, um estabelecimento comercial da região também foi alvo de criminosos durante a madrugada. As autoridades ainda investigam se há ligação entre as ocorrências.

Após o acidente, equipes da Subprefeitura da Tijuca foram enviadas à região para realizar uma vistoria. Segundo o órgão, duas tampas de bueiro foram encontradas deslocadas e os equipamentos passaram por manutenção para evitar novos acidentes.

A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) atenderam a ocorrência e acompanham o caso.

Veja vídeo: 

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 01/06/2026 18:01 / atualizado em 01/06/2026 18:04
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