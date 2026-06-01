Mulher cai em bueiro e é salva por mototaxista; veja vídeo

A vítima foi resgatada por um mototaxista e bombeiros, sendo levada ao Hospital Federal do Andaraí com ferimentos moderados. A prefeitura realizou a manutenção no local. - (crédito: reprodução/redessociais)

Uma mulher ficou ferida após cair em um bueiro na manhã deste domingo (31/5), nas proximidades do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu enquanto ela caminhava por cima da tampa do bueiro, que acabou cedendo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima desce de uma motocicleta e segue pela rua. Poucos segundos depois, ao pisar sobre a tampa do bueiro, ela desaparece no interior do buraco.

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O resgate só foi possível graças à rápida ação do mototaxista que havia acabado de deixá-la no local. E, ao perceber o acidente ele correu para prestar ajuda e acionou os serviços de emergência.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminharam a mulher para o Hospital Federal do Andaraí. Segundo as informações iniciais, ela sofreu ferimentos moderados.

Horas antes

Horas antes do acidente, câmeras de monitoramento registraram dois homens manipulando a tampa do mesmo bueiro. As imagens mostram a dupla abrindo a estrutura durante a madrugada.

De acordo com a prefeitura, há suspeita de que o equipamento tenha sido alvo de uma tentativa de furto. Embora nenhum material tenha sido levado, a tampa teria sido recolocada de forma inadequada, comprometendo a segurança do local.

Além do caso envolvendo o bueiro, um estabelecimento comercial da região também foi alvo de criminosos durante a madrugada. As autoridades ainda investigam se há ligação entre as ocorrências.

Após o acidente, equipes da Subprefeitura da Tijuca foram enviadas à região para realizar uma vistoria. Segundo o órgão, duas tampas de bueiro foram encontradas deslocadas e os equipamentos passaram por manutenção para evitar novos acidentes.

A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) atenderam a ocorrência e acompanham o caso.

Veja vídeo:

Tô chocado com a história da Fabiana, que caiu num bueiro aqui no Rio. A tampa fechou completamente o bueiro depois da queda dela. A mulher só foi resgatada porque o motoqueiro que tinha levado ela até o local viu o acidente. pic.twitter.com/AKhynJTSkd — Muka ????? (@falamuka) June 1, 2026

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca