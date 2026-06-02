Influenciador do Paraná viraliza com relato de suposto OVNI

Relatos de um influenciador em um sítio de Campo Largo mobilizam debates nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em uma propriedade rural de Campo Largo, no Paraná, o influenciador Mayk Leão, conhecido por produzir conteúdo sobre resgate de animais, relatou ter presenciado possíveis aparições de OVNIs.

Nas gravações feitas no domingo (31/5), ele relata sons incomuns vindos da mata, animais em estado de agitação e luzes misteriosas sobre a região. Segundo o influenciador, tudo começou durante a manhã, quando percebeu um comportamento diferente dos animais da propriedade. Em seguida, notou que parte da cerca elétrica do sítio havia sido danificada. Ele afirmou não saber o que teria causado o problema e chegou a suspeitar da presença de algum animal de grande porte na região.

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Ao longo do dia, novos acontecimentos chamaram sua atenção. Em vídeos publicados nas redes sociais, Mayk contou que ouviu sons vindos da mata que descreveu como estalos repetitivos. Em outro momento, afirmou ter escutado um ruído semelhante a engrenagens funcionando sobre a casa.

O relato ganhou ainda mais força após a divulgação de imagens gravadas ao entardecer e durante a noite. Nos vídeos, pontos luminosos aparecem no céu ao fundo da paisagem. Mayk afirma que as luzes permaneceram visíveis por um período e que não se pareciam com aviões ou drones que já havia observado anteriormente.

Em uma das gravações mais compartilhadas, o influenciador aparece emocionado ao relembrar o episódio. Ele diz que nunca produziu conteúdo relacionado a fenômenos aéreos e que decidiu publicar os registros por considerar a situação incomum.

O caso rapidamente ultrapassou o público habitual e ganhou destaque nas redes. Quando publicou os primeiros vídeos, Mayk tinha cerca de 40 mil seguidores. Em poucos dias, o número saltou para mais de 430 mil, impulsionado pela repercussão das imagens e pelas discussões geradas.

Após a repercussão nacional, Mayk voltou às redes para afirmar que não pretende apresentar conclusões definitivas sobre o que viu. Em uma publicação recente, ele disse que não consegue mais acessar alguns stories antigos, mas afirmou que os destaques do perfil mantêm uma sequência dos acontecimentos registrados desde os primeiros sons, passando pela movimentação dos animais e chegando às imagens das luzes.

“Eu não sei o que era”, escreveu. “Só sei que era altamente inteligente, uma tecnologia avançadíssima e muito linda.”

Na mesma mensagem, ele afirmou que continua impressionado com um dos sons ouvidos na mata. Segundo o influenciador, o ruído lembrava um inseto ou um estalar de dedos e permanece vivo em sua memória mesmo dias após o episódio.

Mayk também relatou que passou a receber mensagens de ameaça depois da viralização dos vídeos. De acordo com ele, algumas pessoas pediram que as publicações fossem retiradas do ar, enquanto outras enviaram ofensas direcionadas a ele e a familiares.

A repercussão ganhou mais movimentação quando outros usuários começaram a compartilhar registros semelhantes. Entre eles está a influenciadora Jess Annelise, que publicou imagens de luzes no céu e afirmou ter observado um objeto luminoso enquanto estava próxima à divisa entre São Paulo e Paraná.

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Nas redes sociais, Jess escreveu que já havia visto fenômenos semelhantes anteriormente, mas considerou aquele registro o mais próximo e mais surpreendente. Ela também chamou atenção para uma possível coincidência geográfica, afirmando que estava em uma região próxima ao trajeto em que Mayk acredita ter observado as luzes.

Nas redes sociais, as imagens despertaram uma enxurrada de especulações. Muitos apontaram semelhanças entre o relato de Mayk e registros recentes feitos no Sul do país. Alguns sugeriram que as luzes poderiam ser testes de aeronaves, drones de grande porte ou até fenômenos atmosféricos. Outros foram além e levantaram hipóteses sobre tecnologia desconhecida e vida extraterrestre. “Gente, esse relato é muito real. Eu nunca acreditei nisso, mas a junção dos fatos faz com que tudo faça sentido”, escreveu um usuário.

Apesar das teorias que crescem na internet, nenhuma das hipóteses levantadas pelos usuários foi confirmada.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia