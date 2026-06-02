Jovens atacados por tubarões no Grande Recife tiveram pernas amputadas, diz hospital

Os dois jovens atacados por tubarões no litoral de Pernambuco, entre este domingo (31/5) e esta segunda (1), se encontram na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra em estado grave. Ambos sofreram amputações nos membros inferiores.

Os ataques aconteceram no intervalo de pouco mais de 24 horas. João Luscas, de 11 anos, estava na praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quando foi mordido por um tubarão. Já Marcela Vitória, de 19 anos, estava em Boa Viagem, na Zona Sul de Recife.

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Em nota ao Correio, o Hospital da Restauração informa que Marcela está internada na UTI em estado grave. “A paciente deu entrada na unidade pouco depois das 16h com amputação completa do membro inferior direito. Ela passou por procedimento cirúrgico de emergência para controlar o sangramento e regularizar a ferida da coxa”, diz o comunicado.

Já sobre João Luscas, o Hospital afirma que ele permanece internado na UTI Pediátrica com quadro de saúde grave, mas estável. O jovem passou por amputação de uma das pernas e intervenção na mão devido aos ferimentos. A família lançou uma campanha de doação de sangue para João.

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Boa Viagem, onde Marcela foi atacada, contabiliza 84 registros envolvendo tubarões desde 1992. Em maio, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco aprovou um projeto da Universidade Federal Rural de Pernambuco para o monitoramento dos tubarões, via telemetria, no litoral do estado. As atividades devem começar a partir de junho.