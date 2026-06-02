Câmeras registram ação suspeita antes de mulher cair em bueiro no Rio

Tentativa de furto pode ter provocado queda de mulher em bueiro no Maracanã - (crédito: reprodução/x)

Imagens de câmeras de segurança reforçam a suspeita de que o acidente que deixou uma mulher ferida no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro, tenha sido provocado por uma tentativa de furto durante a madrugada de domingo (31/5).

As gravações mostram dois homens manipulando a tampa de um bueiro na Rua Oto de Alencar por volta de 1h59. Os suspeitos chegam a remover a estrutura completamente, mas deixam o local sem levar nenhum material. Antes de ir embora, um deles recoloca a tampa, porém sem a fixação adequada.

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Cerca de seis horas depois, às 7h41, a cozinheira Fabiana Rosa caminhava em direção ao trabalho após descer de uma moto por aplicativo quando pisou sobre a tampa. A estrutura cedeu, fazendo com que ela despencasse para dentro do buraco.

Por sorte, o mototaxista que havia acabado de deixa-la no local correu para prestar socorro. Fabiana foi encaminhada ao Hospital Federal do Andaraí, onde recebeu atendimento médico e teve alta.

Em entrevista à TV Globo, a cozinheira relatou os momentos de desespero após a queda, que deixou ferimentos na testa, braços, pernas, peito e costas. Segundo ela, além de cair no bueiro, foi atingida pela própria tampa de ferro. “Pisei na ponta do buraco, e já entrei com tudo. A tampa virou, bateu na minha testa, e eu caí lá dentro”, contou.

Moradores acreditam que os homens flagrados pelas câmeras tentavam furtar cabos de cobre da galeria subterrânea. A mesma suspeita é compartilhada pela Subprefeitura da Tijuca, que informou ter identificado duas tampas de bueiro deslocadas na região.

Em nota, o órgão afirmou que enviou equipes ao local após constatar o problema e que a estrutura já foi recolocada e passará por reforço na fixação para garantir a segurança dos pedestres.

“A Subprefeitura da Tijuca informa que, após a identificação de 2 tampas de bueiro deslocadas — provavelmente decorrentes de uma tentativa de furto —, enviou uma equipe ao local. O equipamento já foi recolocado e a gerência de conservação foi acionada para garantir a fixação adequada e a segurança da via.”

Além da ocorrência envolvendo o bueiro, moradores relataram que uma banca de jornal da mesma rua foi arrombada durante a madrugada. Até o momento, não há indícios de ligação entre os dois casos.

Veja o vídeo:

Tô chocado com a história da Fabiana, que caiu num bueiro aqui no Rio. A tampa fechou completamente o bueiro depois da queda dela. A mulher só foi resgatada porque o motoqueiro que tinha levado ela até o local viu o acidente. pic.twitter.com/AKhynJTSkd — Muka ????? (@falamuka) June 1, 2026

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia