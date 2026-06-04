Apresentador vai ao Paraná e corrobora relato de influencer sobre OVNI

Em publicações feitas nas redes sociais, Tigre afirmou ter consumido o conteúdo produzido pelo paranaense e recebido, aos montes, pedidos de internautas para a realização de "uma expedição ao local" - (crédito: Reprodução / Instagram / @lucianotiggre)

O apresentador da Discovery Brasil, Luciano Tigre, esteve, nessa quarta-feira (4/6), ao local onde o influenciador paranaense, Mayk Leão, diz ter avistado um OVNI. No último domingo (31/5), Leão fez postagens onde relatou ter presenciado "coisas incomuns".

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Em publicações feitas nas redes sociais, Tigre afirmou ter consumido o conteúdo produzido pelo paranaense e recebido, aos montes, pedidos de internautas para a realização de "uma expedição ao local". Em uma série de posts, o apresentador mostra detalhes da ida a um ponto de mata fechada, na região rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, conforme já havia afirmado Mayk.

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Primeiramente, Luciano afirma que o principal objetivo da ida era "ter a visão contrária à visão que o querido Mayk teve". No entanto, relata não ter visto nada que não corroborasse com o testemunho do influencer. Na realidade, conta ter vivido coisas igualmente estranhas por lá.

O Luciano (lucianotiggre no Instagram) foi até o local do avistamento do Mayk.

Não tem Rave, não tem plantação. Apenas um paredão de aproximadamente 70 metros de altura e mata fechada

No insta ele também mostra que as suas 3 bússolas ficaram desorientadas no local pic.twitter.com/XN8ZrpMUPo — Bic Müller ? (@bicmuller) June 4, 2026

O apresentador da Discovery Brasil, Luciano Tigre, foi exatamente no ponto onde o OVNI foi avistado por Mayk.



O local tem fendas absurdamente profundas, não tem estrada e muito menos trilha.



Qnd ele dá zoom na casa dá p vê como é distante, e como o OVNI era msm maior q a casa pic.twitter.com/DgGwyNHVAm — Lacerda (@7Lacerda) June 4, 2026

"Não sei explicar pessoal, mas eu me senti bem estranho neste local, mesmo já o conhecendo de alguns anos atrás. Pode ser simplesmente por saber do caso, pode ser puramente psicológico, mas a gente sabe o que sente e quando sente. Sei lá", escreveu Tigre, em uma das postagens.

"Fui verificar minhas plotagens de posição e encaixar tudo com o vídeo do Mayk, isso é importante para verificar o mato e o local. Meu objetivo era ver as possibilidades como pessoas com lanternas, luzes, drive agrícola, balão ou sei lá mais o que", completou.

Tigre também contou que as três bússolas levadas por ele ao local não funcionaram corretamente. Além disso, salientou que não há evidências de uma rave ou plantações. Em vez disso, apenas mata fechada e um paredão de cerca de 70 metros.

"O local é muito estranho, lindo e misterioso, tem uma energia estranha no ar. Nada fez sentido nas leituras. Pode ser minério de ferro no solo, água? Não sei, não há nada em grandes volumes ali, pelo tipo de rocha, arenito, e pouca água no solo. Mais um mistério, e preciso somar a isto a sensação estranha do lugar que estou sentindo até agora, na madrugada, às 3h24", relatou.





