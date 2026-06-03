Influencer que viu OVNI no Paraná está sem dormir e traumatizado: 'assustador e bonito' - (crédito: Instagram/Internet)

Morador de uma chácara em uma região rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, o influenciador Mayk Leão afirma ter presenciado a aparição de um possível OVNI e descreve a experiência com duas palavras que, para ele, resumem o momento vivido: "assustador e bonito".

A repercussão dos relatos transformou completamente sua presença nas redes sociais.

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Até o fim de maio, cerca de 40 mil pessoas acompanhavam os vídeos em que mostrava o cotidiano da propriedade e os cuidados com os animais que cria no local.

Poucos dias depois, impulsionado pelo alcance do caso, o perfil saltou para quase 1,4 milhão de seguidores.

Apesar da popularidade repentina, Mayk afirma que ainda lida com os reflexos emocionais do episódio.

Em entrevista ao g1, contou que não tem conseguido descansar adequadamente desde que tudo aconteceu e que as lembranças dos sons que ouviu naquela noite continuam ocupando seus pensamentos.

"Hoje eu tô bem mais calmo, mas não tô conseguindo dormir bem ainda. Já tô há dois dias sem dormir. Primeiro, por tantas pessoas entrando em contato e também pelo medo de dormir.

Minha mente tá muito... Com os sons que eu escutei, o barulho daquela comunicação que eu escutei na mata. Os estalos. Parece que isso está na minha cabeça. É como se eu tivesse recebido algo, não escutado. Algo que veio", pontuou ele.

Mesmo relatando medo e ansiedade, o influenciador diz que a cena observada no céu também lhe causou admiração.

Segundo ele, a experiência teria sido ainda mais marcante se pudesse ter sido compartilhada com outras pessoas.

"Queria que tivesse milhões de pessoas aqui, que a galera toda pudesse estar aqui [...], porque foi realmente muito bonito. Assustador e bonito", relembrou ele.

O alcance obtido após a viralização dos vídeos também resultou em uma mobilização financeira dos seguidores.

Na última segunda-feira (1º), Mayk criou uma vaquinha virtual para ajudar nos custos da criação dos animais que mantém na propriedade. A meta inicial era de R$ 1,2 mil, mas o valor arrecadado já se aproxima dos R$ 60 mil.

Entenda

De acordo com sua versão dos fatos, tudo começou quando percebeu que os animais da chácara estavam se comportando de maneira incomum.

Ao mesmo tempo, identificou danos em uma cerca elétrica e ouviu ruídos considerados estranhos vindos de uma área de mata próxima à residência.

Horas depois, enquanto observava a região a partir da varanda de casa, afirma ter avistado uma estrutura luminosa suspensa sobre uma parte mais elevada do terreno.

Ele descreve o objeto como algo semelhante a um olho, com uma luz vermelha na parte inferior e um som comparável ao de engrenagens em funcionamento.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, Mayk relatou o susto provocado pela situação e revelou ter enfrentado uma crise de ansiedade após o ocorrido.

As imagens compartilhadas mostram pontos luminosos aparecendo acima das árvores da propriedade.

Integrantes da Agência Nacional e Internacional de Ufologia (ANUBIS) passaram a analisar os registros e os relatos apresentados pelo influenciador para tentar compreender o que pode ter acontecido.

Além da avaliação das gravações, uma equipe liderada pelo ufólogo Dirceu Klemba pretende realizar uma visita ao local.

A proposta é buscar possíveis evidências físicas relacionadas ao episódio, incluindo a inspeção da vegetação e de outros elementos que possam auxiliar na investigação.