Mulher lutou contra agressor por 13 minutos após ter casa invadida

Jéssica citou que fez uso de técnicas aprendidas por ela em aulas de luta. - (crédito: Freepik)

Em 23 de maio, um homem invadiu um apartamento localizado em Barueri, na Grande São Paulo, e tentou violentar a moradora. A vítima, uma mulher de 35 anos, conseguiu se defender do criminoso após enfrentá-lo em uma luta corporal que durou 13 minutos.

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De acordo com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o autor do crime, um homem de 37 anos, foi preso por "tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio" (veja a nota na íntegra). O agressor teria mencionado estar armado e, em seguida, passou a agredi-la.

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Em entrevista ao G1, a nutricionista Jéssica Santos contou ter "lutado pela própria vida". Ela relatou que usou golpes de defesa pessoal para que pudesse sair do ataque. "Eu briguei pela vida mesmo e, se fosse uma criança, se fosse um idoso ou uma mulher que não soubesse se defender, um pouco mais frágil, com certeza ele teria feito o pior", afirmou.

Durante a entrevista, Jéssica citou que fez uso de técnicas aprendidas por ela em aulas de luta. Exemplos são jiu-jítsu, muay thai e boxe. O leque de habilidades, no entanto, não a livrou de ferimentos. O criminoso desferiu socos, puxou os cabelos, tentou sufocá-la e silenciá-la ao tapar a boca de Jéssica com as mãos. Além disso, derrubou da escada, enquanto a vítima tentava escapar. Houve, ainda, seguidas tentativas de tirar a roupa da nutricionista.

Depois de combinar estratégias para contê-lo com as mãos e as pernas, e até fingir cansaço para aguardar a melhor oportunidade de se desvencilhar, a mulher conseguiu fugir e pedir ajuda a vizinhos para escapar.

"Quando ele levantou, já soltei a perna bem rápido e chutei com toda a força da minha vida, literalmente. E aí, consegui jogar ele na parede. E foi uma pancada muito grande. Tem hora que é medo, tem hora que é ódio, tem hora que é força. Mas eu sei que briguei para sobreviver", relembrou.

Natural de Fortaleza (CE), Jéssica mora em São Paulo há um ano e meio. Ela morava no apartamento alugado há oito meses. O namorado, que saiu pouco antes da entrada do invasor, deixou a porta destrancada, com o intuito de não acordar a companheira. Ele, além disso, pretendia voltar pouco depois. Após o episódio, Jéssica contou ter passado a fazer acompanhamento psicológico. Ela, inclusive, deixou o local onde morava e disse não conseguir mais dormir sem o auxílio de medicações.

Segundo a SSP-SP, guardas civis municipais foram acionados para atender a ocorrência. Jéssica foi encaminhada a um pronto-socorro na região para atendimento médico. O suspeito, enquanto isso, foi autuado em flagrante. Um exame foi requisitado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio.

Veja a nota completa enviada pela Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP):

"Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio na manhã deste sábado (23), em um apartamento no bairro Jardim dos Camargos, em Barueri. Guardas civis municipais foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao endereço, apuraram que a vítima dormia quando percebeu a presença de um homem desconhecido dentro do imóvel. Segundo o relato, o suspeito teria feito menção de estar armado e passou a agredi-la. A mulher reagiu, entrou em luta corporal com o homem e conseguiu fugir do apartamento. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da região para atendimento médico. Já o suspeito foi autuado em flagrante. Também foi requisitado exame ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio."