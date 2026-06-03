Rollemberg ironiza OVNI e cita político do DF: "Louco para ser abduzido"

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) utilizou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (3/6), para comentar o caso do suposto objeto voador não identificado (OVNI) que chamou atenção de moradores do Paraná no fim de semana. Em publicação feita na plataforma X, antigo Twitter, o parlamentar misturou humor e crítica política ao fazer referência ao episódio.
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Na mensagem, Rollemberg escreveu: "E essa história do OVNI no Paraná?". Em seguida, afirmou que, caso alguém tivesse contato com quem estaria pilotando a suposta nave, deveria encaminhá-lo ao Distrito Federal.
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E essa história do OVNI no Paraná? ????— Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) June 3, 2026
Se alguém tiver o contato de quem estava pilotando a nave, manda passar aqui pelo Distrito Federal.
Tem um político de Brasília que está louco para ser abduzido. Talvez seja a única forma de escapar de prestar contas à Justiça sobre toda…
A postagem prossegue com uma referência a um político de Brasília. "Tem um político de Brasília que está louco para ser abduzido. Talvez seja a única forma de escapar de prestar contas à Justiça sobre toda falcatrua envolvendo o Banco Master e o BRB", escreveu o deputado.
Na sequência, o parlamentar concluiu: "Mas, pelo visto, nem os extraterrestres querem assumir essa responsabilidade...".
A publicação de Rollemberg faz referência a relatos que circularam nas redes sociais sobre um suposto OVNI avistado no Paraná durante o fim de semana. Vídeos e imagens compartilhados pelo influenciador Mayk Leão geraram especulações e comentários na internet. O episódio rapidamente ganhou repercussão nacional e passou a ser tema de debates em diferentes plataformas digitais.
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