InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Rollemberg ironiza OVNI e cita político do DF: "Louco para ser abduzido"

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal Rodrigo Rollemberg usou relato de suposto caso de objeto voador não identificado no Paraná para criticar adversários políticos do Distrito Federal

Rollemberg:
Rollemberg: "Tem um político de Brasília que está louco para ser abduzido. Talvez seja a única forma de escapar de prestar contas à Justiça sobre toda falcatrua envolvendo o Banco Master e o BRB" - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 2.6.26)

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB) utilizou as redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (3/6), para comentar o caso do suposto objeto voador não identificado (OVNI) que chamou atenção de moradores do Paraná no fim de semana. Em publicação feita na plataforma X, antigo Twitter, o parlamentar misturou humor e crítica política ao fazer referência ao episódio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na mensagem, Rollemberg escreveu: "E essa história do OVNI no Paraná?". Em seguida, afirmou que, caso alguém tivesse contato com quem estaria pilotando a suposta nave, deveria encaminhá-lo ao Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A postagem prossegue com uma referência a um político de Brasília. "Tem um político de Brasília que está louco para ser abduzido. Talvez seja a única forma de escapar de prestar contas à Justiça sobre toda falcatrua envolvendo o Banco Master e o BRB", escreveu o deputado.

Na sequência, o parlamentar concluiu: "Mas, pelo visto, nem os extraterrestres querem assumir essa responsabilidade...".

A publicação de Rollemberg faz referência a relatos que circularam nas redes sociais sobre um suposto OVNI avistado no Paraná durante o fim de semana. Vídeos e imagens compartilhados pelo influenciador Mayk Leão geraram especulações e comentários na internet. O episódio rapidamente ganhou repercussão nacional e passou a ser tema de debates em diferentes plataformas digitais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 03/06/2026 11:48 / atualizado em 03/06/2026 11:51
SIGA
x