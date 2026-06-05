Morre Alfredo Bertini, ícone do audivisual recifense

Velório acontece na manhã de sexta-feira (5), na sede social do Sport Club do Recife - (crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco)

Alfredo Bertini, idealizador do festival recifense Cine PE, morreu nesta quinta-feira (4/6), aos 65 anos. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, após um transplante de fígado. Bertini também era economista, professor, pesquisador e gestor na área da economia criativa e turismo.

A morte de Bertini acontece logo após o início das atividades do Cine PE - Festival do Audiovisual, que começou na segunda-feira (1) e vai até domingo (7). O festival foi criado junto a esposa, Sandra Bertini, e completa 30 anos em 2026.

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Ao longo da carreira, o agente da cultura também atuou como secretário nacional do Audiovisual, durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, em 2016, além de ocupar os cargos de secretário do Turismo e Esportes da prefeitura de Recife, entre 2004 e 2005.

Em nota, o Cine PE afirma que Alfredo Bertini deixou uma trajetória consolidada na vida pública para se dedicar ao audiovisual pernambucano e nacional, presenteando a cultura com sonhos, formação de público e valorização da arte.

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“Em respeito à sua trajetória e ao legado que construiu ao longo de três décadas, a programação do CINE/PE segue como ele, amorosamente, planejou”, diz o comunicado. “Mais do que nunca, esta edição se transforma em um encontro de celebração da arte, dos realizadores do audiovisual, valores que Alfredo defendeu com paixão até seus últimos dias”.

A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife também se manifestaram, afirmando que Bertini era um defensor incansável da cultura brasileira. “Bertini fez todos os caminhos, das salas de aulas até as prateleiras das livrarias, dos palcos às telonas, para ensinar e convidar o país a sonhar e realizar sonhos que confirmassem a cultura como melhor e mais fértil caminho em direção à cidadania”, diz a nota.

Alfredo deixa a esposa, Sandra, os filhos Vitor e Patrícia e três netos. O velório acontece na manhã de sexta-feira (5), na sede social do Sport Club do Recife, na Zona Oeste da capital pernambucana.