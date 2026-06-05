DF amanhece com mínima de 11ºC e sem expectativa de chuva nesta sexta

A expectativa é que o céu se mantenha limpo e que a temperatura alcance 24ºC em Brasília e 26ºC em outras regiões do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A manhã veio iluminada para os moradores do Distrito Federal nesta sexta-feira (5/6). Contudo, apesar do dia ensolarado, o DF segue com a temperatura mínima registrada em 11ºC, em Águas Emendadas. No Plano Piloto, a menor marcação dos termômetros foi de 15ºC.

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A expectativa é que o céu se mantenha limpo e que a temperatura alcance 24ºC em Brasília e 26ºC em outras regiões do DF. No quesito umidade, a máxima foi registrada no Paranoá, que atingiu 99% nesta manhã. A expectativa é que a taxa caia para até 40% no decorrer do dia.

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Vale ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de declínio de temperatura que atinge o DF. A onda de frio é resultado de uma baixa pressão no sul do Oceano Atlântico e que gera uma diminuição de temperatura nas regiões Sul, Sudeste e em parte do Centro-oeste brasileiro.

De acordo com a meteorologista Taís Cortês, as chuvas devem ficar de fora do Distrito Federal hoje e no fim de semana. A expectativa é de bastante sol, especialmente nas tardes. As temperaturas também tendem a aumentar.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia