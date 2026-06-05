Morte de ator em motel no MS é investigada pela polícia

José Patrik fez parte da companhia de teatro Adote entre 2015 e 2020 - (crédito: Reprodução/Instagram @adote_oficial)

O ator José Patrik Machado, 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5/6) em um motel no Jardim Paulista, em Campo Grande (MS). As circunstâncias da morte estão sob investigação da Polícia Civil do Estado.

Segundo o g1, o boletim de ocorrência diz que Patrik entrou no estabelecimento acompanhado de dois homens, que deixaram o local pouco tempo depois.

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A Polícia Militar foi acionadas às 0:29, após funcionários do motel relatarem a presença de uma pessoa possivelmente morta no quarto. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o ator já estava morto. A área foi então isolada para perícia.

Ainda segundo o jornal, a recepcionista do motel teria interfonado para o quarto, depois da saída dos homens, para confirmar se o cliente precisava de algo e não obteve resposta. Ela ainda teria tentado entrar em contato outras vezes e continuou sem resposta.

José Patrik fez parte da companhia de teatro Adote entre 2015 e 2020. Além disso, ele trabalhava como escrevente judicial em um cartório de notas.

A Adote prestou uma homenagem nas redes sociais:

“Com muita dor no coração, a Cia Teatral Adote lamenta a partida de José Patrik Machado, aos 32 anos.

Patrik foi ator desta companhia e deixou em cada ensaio, em cada personagem e em cada noite de espetáculo uma presença eterna. Para quem teve o privilégio de estar em cena com ele, e além dos palcos, ficam a memória do seu talento, a leveza do seu humor e a generosidade com que habitava o palco e a vida.

A arte perde um de seus filhos. Todos nós perdemos um amigo talentoso e amado.

Nossos sentimentos a toda a família e amigos.

Descanse em paz, Patrik”, escreveu.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.