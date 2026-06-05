Anthony Head, de Buffy e Ted Lasso, morre aos 72 anos

Intérprete de Rupert Giles marcou gerações na TV e deixa uma carreira de mais de quatro décadas - (crédito: Reprodução)

O ator britânico Anthony Head morreu, nesta sexta-feira (05/4), aos 72 anos. A informação foi confirmada pela família em um comunicado divulgado à imprensa britânica. Segundo as filhas do artista, Emily e Daisy Head, ele morreu de forma tranquila cercado por familiares após enfrentar complicações provocadas por uma pneumonia.

Conhecido por interpretar Rupert Giles em Buffy, a Caça-Vampiros, Anthony construiu uma trajetória que atravessou diferentes gerações da televisão. Nos últimos anos, voltou a conquistar destaque ao viver Rupert Mannion na série Ted Lasso, papel que apresentou o ator a um novo público.

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A morte aconteceu cerca de seis meses após a perda de sua companheira, Sarah Fisher. Ela morreu em dezembro de 2025, aos 61 anos. Fisher era conhecida pelo trabalho voltado à proteção e ao bem-estar animal.

Em nota, as filhas prestaram homenagem ao ator e destacaram o orgulho pela trajetória construída ao longo de décadas. Elas afirmaram que acompanhar de perto o impacto do trabalho do pai sobre colegas, fãs e diferentes produções foi um privilégio e lembraram o carinho que ele tinha pela profissão.

Embora tenha se tornado um rosto familiar para milhões de espectadores por causa de Buffy, a carreira de Anthony Head começou muito antes do sucesso da série. No Reino Unido, ele ganhou popularidade nos anos 1980 ao participar de campanhas publicitárias que se tornaram fenômenos de audiência. Pouco tempo depois, passou a acumular trabalhos no teatro, na televisão e no cinema.

O reconhecimento internacional chegou em 1997, quando foi escalado para viver Giles, o bibliotecário e mentor da protagonista Buffy Summers. Durante sete temporadas, o personagem se tornou uma das figuras mais importantes da trama e ajudou a transformar a série em um dos maiores sucessos da televisão da época.

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Ao longo da carreira, Anthony Head também participou de produções como Merlin, Bridgerton, Doctor Who e Little Britain. No cinema, esteve em filmes como A Dama de Ferro e outros projetos que consolidaram sua presença na indústria do entretenimento britânica.

Com mais de 40 anos de carreira, Anthony Head deixa um legado construído entre produções de fantasia, dramas, comédias e musicais.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles