Homens invadem casa e matam influenciadora no interior de MG

A influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, foi morta a tiros - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A influenciadora digital Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, foi morta a tiros na manhã desse domingo (7/6), na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. Conhecida nas redes sociais por compartilhar vídeos sobre a rotina no campo, Alzira mantinha perfis no Instagram e no TikTok, onde mostrava o dia a dia na zona rural.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 8h30, na região do Córrego Mata Fria. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida, com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça.

Testemunhas que moram nas proximidades relataram ter ouvido pelo menos três tiros momentos antes do crime.

De acordo com a PM, os indícios apontam que a influenciadora estava na varanda da residência quando os autores chegaram em uma motocicleta Honda Bros vermelha.

Ainda conforme os levantamentos iniciais, os suspeitos efetuaram disparos em direção à vítima. Um dos tiros atingiu a parede da casa e outro acertou uma mesa da varanda.

Na tentativa de escapar, Alzira correu para o interior do imóvel, mas foi perseguida pelos criminosos e atingida na cabeça.

A perícia da Polícia Civil recolheu dois estojos de munição calibre 9 milímetros no local. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Manhuaçu.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.