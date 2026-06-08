Por que Butantan suspendeu a vacina contra a dengue; veja o que se sabe

O Instituto Butantan anunciou a interrupção preventiva da vacinação contra a dengue. A medida segue uma orientação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para reavaliar a estratégia vacinal e garantir a segurança da população.

A decisão foi oficializada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo o Butantan, a suspensão ocorreu após o registro de reações adversas em um universo de aproximadamente 500 mil pessoas vacinadas, que no momento eram profissionais de saúde.

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Três desses casos apresentaram sinais de gravidade e estão sob investigação para determinar se possuem relação com a aplicação da vacina. Padilha destacou que não há dados suficientes para estabelecer uma causalidade entre o imunizante e os episódios, mas os classificou como um sinal de alerta que justifica a pausa.

Segurança e eficácia

Em nota, o Instituto Butantan informou que a medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação. A instituição reforçou que continuará colaborando com o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo dados, realizando novos estudos e acompanhando os vacinados.

A vacina apresentou eficácia global de 79,6% e proteção de 89% contra casos graves da doença, segundo um estudo publicado em uma revista científica internacional. O instituto também ressaltou os resultados positivos da vacinação em massa em três municípios: Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG).

Nessas cidades, o acompanhamento de farmacovigilância não registrou casos importantes de reações adversas na população. O Butantan afirmou que continuará aprofundando as investigações para confirmar a segurança do imunizante e possibilitar a retomada da vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.