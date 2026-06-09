Morre aos 82 anos Antônio Carlos Gomes, presidente da Sucos Jandaia

O presidente da Sucos Jandaia, Antônio Cláudio Gomes Figueiredo, morreu na segunda-feira (8/6), aos 87 anos. O empresário era reconhecido no Ceará como uma das principais lideranças da agroindústria no estado, tendo deixado contribuição para o setor de frutas tropicais do nordeste brasileiro.

Antônio Cláudio era formado em economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e logo nos primeiros anos de carreira fundou a Caju do Brasil S/A, em 1966, empresa pioneira na agroindústria do caju. Ao longo dos 50 anos de história, a Caju do Brasil se consolidou como uma das grandes empresas do Ceará. Anos mais tarde, Antônio Cláudio se tornaria também presidente da Sucos Jandaia.

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O empresário era conhecido também por incentivar investimentos voltados à produção e modernização das escalas de produção no nordeste, fator que impulsionou o Ceará a se tornar um dos grandes produtores de sucos de frutas do Brasil. A causa da morte e informações sobre o velório não foram divulgadas pela família.

Em nota, a Caju do Brasil prestou solidariedades ao fundador. “À frente da Sucos Jandaia, ajudou a consolidar o legado de uma das mais tradicionais indústrias de bebidas do Brasil, deixando uma história marcada pelo trabalho, dedicação e compromisso com o desenvolvimento do país”, disse a empresa no comunicado.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

