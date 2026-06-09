Influenciador que relatou OVNI no Paraná denuncia morte de cabra

Mayk afirmou acreditar que o caso esteja relacionado à repercussão do suposto avistamento ocorrido nos últimos dias - (crédito: Instagram)

O influenciador Mayk Leão, que viralizou nas redes sociais após relatar o avistamento de um suposto objeto voador não identificado (OVNI) em sua propriedade rural no Paraná, denunciou a morte de uma cabra em sua chácara. A denúncia foi feita por meio dos stories publicados em seu perfil nas redes sociais. Segundo Mayk, o animal estava saudável e morreu enquanto ele estava viajando.

Mayk afirmou acreditar que o caso esteja relacionado à repercussão do suposto avistamento ocorrido nos últimos dias. Sem citar nomes ou apresentar suspeitos, Mayk alegou que a morte da cabra, chamada Margarida, seria uma tentativa de intimidá-lo e fazê-lo parar de falar sobre o episódio.

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"Me matem logo, não fiquem judiando dos bichos. Eles não têm culpa de nada do que eu vi. Vocês são horríveis. Vocês estão tentando de tudo para me silenciar. Vocês estão tentando de tudo para eu ficar quieto", afirmou o influenciador.

O caso ganhou repercussão nacional desde o último domingo (31/5), quando o influenciador publicou imagens e relatos sobre a suposta aparição de um disco voador na propriedade onde mora. As publicações rapidamente se espalharam pelas redes sociais e transformaram o perfil de Mayk em um dos mais comentados do país.

A chácara onde ocorreu o suposto avistamento fica em uma área rural sem vizinhos próximos. Até o momento, o influenciador é a única pessoa que afirma ter presenciado o fenômeno. Ainda assim, o caso alcançou milhões de visualizações nas redes sociais e continua gerando debates entre usuários da internet.

A história já rendeu propagandas patrocinadas de marcas famosas, perfis falsos se passando pelo influenciador, milhares de curtidas, e até entrevistas em canais de televisão.

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Diante da repercussão, a Força Aérea Brasileira (FAB) se manifestou oficialmente sobre o episódio. Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão responsável pelo monitoramento do tráfego aéreo no país, informou que não houve registro de qualquer atividade aérea considerada incomum na região durante o período citado por Mayk Leão.

