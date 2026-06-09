Golpe do Roda Viva: entenda esquema criminoso que cresce no 'X'

Entre o fim do mês de maio e o começo de junho, diversos usuários do 'X', antigo Twitter, têm se deparado, frequentemente, com imagens de conflitos acontecidos durante o programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura. Apesar de parecerem reais, as cenas são montadas por inteligência artificial e revelam, ainda, uma ameaça, pois tratam-se de um golpe financeiro, ou seja, um crime virtual.

Em postagem feita nas redes sociais, o influenciador Raul Sena, fundador do Grupo Investidor Sardinha e do AUVP Capital, explicou como é aplicada a fraude, chamada por ele como "Golpe do Roda Viva". De acordo com o influenciador, o novo golpe começa com um post normal na rede em questão. Ao ser atraído pelas imagens da suposta briga durante o programa, o usuário clica no ícone de "play", para tocar o vídeo.

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Em seguida, o clique leva a vítima ao que parece ser o vídeo, mas que, na verdade, o coloca em um site. O endereço, apesar de carregar identidade visual que parece ser da TV Cultura, é, na verdade, falso. No exemplo mostrado pelo influencer, o site exibe aspas de uma briga durante uma entrevista. A interação, no entanto, jamais aconteceu.

"É mentira, essa entrevista aqui, por exemplo, nunca aconteceu (...) É toda uma conversa que te leva para essa história de NeoCapital. Daí, quando você clica, é um golpe. Trata-se de um sistema automático que pedirá alguns dados seus, e te fará depositar dinheiro em uma conta, após preencher um formulário. Aqui neste texto, eles falam que uma pessoa que começou investindo R$ 1.050 mil tem, agora, R$ 24 mil reais", explicou o influenciador.

"Isso aqui nada mais é do que um golpe. Eles estarão te levando diretamente para um golpe, caso tudo seja preenchido. Aqui ainda está cheio de comentários falsos, olha que loucura", acrescentou.

Sena ainda ressalta que protocolou denúncia junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas que "não dará em nada". De acordo com ele, muito provavelmente, as pessoas que tocam o golpe não mantêm registros o suficiente no Brasil. "Estou aqui, tentando avançar no golpe para investigar, mas é muito complicado. Então, tomem cuidado", alerta.

Veja o vídeo gravado pelo influencer Raul Sena:

TV Cultura emite comunicado e faz alerta sobre golpes

Na última quinta-feira (4/6), a TV Cultura emitiu um comunicado oficial, via redes sociais, onde afirmou atuar "contra fake news criadas com inteligência artificial e uso indevido de seus conteúdos”. "A instituição não aprova a utilização e a alteração de suas propriedades intelectuais, por meio de Inteligência Artificial, para a criação deliberada de conteúdo enganoso e a exposição inapropriada de seus jornalistas, apresentadores e colaboradores", afirmou a empresa, em nota.

A Fundação Padre Anchieta tem acompanhado com rigor os casos de manipulação e uso indevido de seus conteúdos e marcas em plataformas digitais para a disseminação de informações falsas.



A instituição não aprova a utilização e a alteração de suas propriedades intelectuais, por… pic.twitter.com/OTwsVfVTYf June 4, 2026