Dia dos Namorados: 91% dos casais vão presentear; veja tendências

Pesquisa aponta que 91% dos brasileiros em um relacionamento pretendem presentear a pessoa amada - (crédito: Reprodução/Magnific)

O Dia dos Namorados vai movimentar o comércio, os restaurantes e as redes sociais. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, aponta que 91% dos brasileiros em um relacionamento pretendem presentear a pessoa amada.

O percentual representa cerca de 114 milhões de pessoas e supera o resultado de 2025, quando 69% afirmaram ter comprado um presente para a data. A maioria, no entanto, ainda não garantiu a lembrança: 75% dizem ter a intenção de comprar, enquanto 16% já adquiriram o item.

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Principais escolhas de presentes

Roupas e acessórios lideram a lista de presentes preferidos, sendo a opção para 57% dos entrevistados. Os chocolates aparecem em segundo lugar, com 41% das menções, seguidos por cosméticos, como perfumes e maquiagens, com 35%.

Outras opções que se destacam são:

cestas de café da manhã ou itens gourmet: 33%

calçados: 29%

flores: 23%

A pesquisa também mostra uma tendência para presentes ligados a experiências. Viagens são mencionadas por 18% dos consumidores, enquanto serviços de relaxamento, como spa e massagens, foram citados por 16%.

Formas de comemorar

Além dos presentes, 94% dos casais afirmam que pretendem fazer alguma atividade especial. Comer fora é a principal escolha, com 37%, seguida por outras saídas, como cinema ou passeio (30%), e preparar um jantar especial em casa (16%).

Entre os que planejam sair para comer, churrascarias e restaurantes italianos dividem a preferência. Em seguida, aparecem estabelecimentos de culinária brasileira, japonesa, pizzarias e redes de fast food.

As escolhas variam conforme a classe social. Churrascarias têm maior adesão entre as classes DE e C, enquanto os restaurantes de culinária italiana e japonesa se destacam nas classes AB.

Celebração nas redes sociais

As redes sociais também terão um papel importante na comemoração. Segundo o levantamento, 73% das pessoas em um relacionamento pretendem fazer alguma postagem, como fotos ou mensagens de homenagem.

O comportamento é mais forte entre os jovens da Geração Z, de 18 a 30 anos, grupo em que o índice sobe para 80%.

Para Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, a data mostra como o brasileiro negocia desejo, orçamento e afeto. Ele afirma que o consumo ligado ao amor depende da capacidade de oferecer significado, conveniência e experiência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.