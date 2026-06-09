De estagiário a espião: a nova tática do PCC é exposta em São Paulo

Durante essas apurações, os promotores também identificaram possíveis casos de corrupção e vazamento de informações sigilosas. - (crédito: Reprodução)

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo revelou uma estratégia incomum atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC): a infiltração de pessoas ligadas ao crime organizado em estruturas do poder público para obter acesso a informações sigilosas. O caso veio à tona nesta terça-feira (9/6), durante a Operação Infiltrados, deflagrada em Campinas, no interior paulista.

O ponto que mais chamou a atenção dos investigadores foi a atuação de um estagiário do próprio Ministério Público, suspeito de ter ingressado propositalmente em uma Promotoria Criminal com objetivos criminosos. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), ele teria utilizado sistemas internos e bancos de dados da instituição para identificar criminosos com elevado poder econômico e, posteriormente, extorqui-los em troca de suposta proteção contra investigações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Investigador ligado ao PCC é preso por plano para matar promotor

A suspeita reforça uma preocupação crescente das autoridades: o interesse de organizações criminosas em ocupar posições estratégicas dentro de órgãos públicos. Mais do que o salário ou a experiência profissional, vagas de estágio podem representar acesso a informações privilegiadas, investigações em andamento e dados sensíveis capazes de beneficiar atividades ilícitas.

De acordo com o GAECO, o esquema não teria sido executado de forma isolada. As investigações apontam a participação de outros agentes públicos, entre eles um policial penal e um ex-policial civil que já havia sido expulso da corporação anos atrás por envolvimento em extorsão mediante sequestro. Também foram encontrados indícios de que parte das extorsões teria sido praticada utilizando a conexão de internet de um escritório de advocacia.

Leia também: Classificação de PCC e CV pelos EUA expõe Brasil a interferências

A Operação Infiltrados é um novo desdobramento das operações Pronta Resposta e Off White, que investigam a atuação do PCC em Campinas e região. Durante essas apurações, os promotores também identificaram possíveis casos de corrupção e vazamento de informações sigilosas.

Um dos focos da investigação envolve um investigador da Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, dias antes da deflagração da Operação Pronta Resposta, em agosto de 2025, um dos principais suspeitos de planejar um atentado contra o promotor Amauri Silveira Filho se reuniu com o chefe dos investigadores da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (DISE) de Campinas. Vídeos do encontro foram encontrados durante as buscas realizadas pelo GAECO.

Leia também: PCC e CV passam a ser classificados como terroristas a partir desta sexta

Os investigadores agora tentam esclarecer quais informações sensíveis teriam sido compartilhadas e de que forma o suposto vazamento pode ter beneficiado integrantes da organização criminosa.

Nesta terça-feira, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Campinas e Cardoso. A operação contou com apoio do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), além das corregedorias das polícias Civil e Penal e da Comissão de Prerrogativas da OAB, que acompanhou as diligências realizadas em um escritório de advocacia.