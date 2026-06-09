Aos 104 anos, pernambucana encanta a internet dançando forró

Uma comemoração de aniversário em Pernambuco acabou conquistando pessoas de todo o país. Aos 104 anos, Maria de Lurdes da Silva se tornou viral após aparecer dançando forró durante a celebração. O vídeo, compartilhado pela neta, Josy Ramos, já soma mais de 42 milhões de visualizações e milhares de comentários elogiando a disposição da centenária.
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Nas imagens, Dona Maria surge dançando sozinha ao som de uma releitura de “O Chêro da Carolina”, clássico eternizado por Luiz Gonzaga. O momento aconteceu durante a festa realizada em abril e rapidamente ultrapassou o círculo familiar, alcançando públicos de diferentes gerações.
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Natural de Frexeiras, distrito de Escada, em Pernambuco, Maria de Lurdes vive atualmente em Paulista. Embora o vídeo do aniversário tenha sido o que mais repercutiu, a relação dela com a internet começou alguns meses antes, quando a neta passou a registrar cenas do cotidiano da avó e compartilhar nas redes sociais.
Os vídeos mostram atividades simples, mas que chamam atenção pela vitalidade da idosa. Entre uma brincadeira para estimular a memória, momentos assistindo televisão e desafios de coordenação, Dona Maria também aparece ouvindo músicas e dançando diferentes ritmos.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares