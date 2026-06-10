Morre Bia Pardi, educadora e ex-deputada estadual do PT, aos 84 anos

Fundadora do PT, Beatriz Pardi dedicou sua trajetória à educação pública, à democracia e aos direitos sociais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A ex-deputada estadual, educadora e militante política Beatriz Pardi morreu, na terça-feira (9/6), aos 84 anos. Reconhecida pela atuação em defesa da educação pública e dos direitos sociais, ela foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) e participou ativamente da construção da legenda ao longo de sua trajetória.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, Bia Pardi, como era conhecida, dedicou grande parte de seu mandato às pautas educacionais. Integrante da Comissão de Educação, contribuiu para a elaboração de propostas voltadas à valorização da rede pública de ensino. Entre os projetos de sua autoria está a iniciativa que previa a inclusão obrigatória da educação artística nas escolas estaduais.

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Além da atuação parlamentar, exerceu a função de subprefeita da região de Pinheiros durante a administração da prefeita Marta Suplicy, entre 2001 e 2004. Posteriormente, de 2006 a 2017, trabalhou como assessora da bancada do PT na Assembleia Legislativa paulista, acompanhando temas ligados à área educacional.

Em manifestação oficial, o diretório municipal do PT de São Paulo lamentou a morte da ex-parlamentar e ressaltou sua contribuição para a educação, a defesa da democracia e a promoção da justiça social. O partido também destacou o legado deixado por Bia Pardi na luta por uma sociedade mais igualitária.



O velório de Bia será realizado no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul nesta quarta-feira (10-06), na Capela 7, das 15h às 17h. A cremação está agendada para 17h15.

Veja detalhes do velório:

O sepultamento de Bia Pardi, educadora e ex-deputada estadual do PT, será no Campo da Esperança nesta quarta-feira (10) (foto: Reprodução)