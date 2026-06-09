Justiça torna ré mulher de 37 anos que se passou por adolescente

Reprodução/redes sociais - (crédito: Segundo o Ministério Público, a acusada já aplicou o golpe em outros estados)

Amanda Maria Souza de Oliveira, a mulher de 37 que se passou por uma adolescente de 12 para enganar uma família de Joinville (SC), foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). A Justiça aceitou a denúncia nesta terça-feira (9/6) e a tornou ré pelos crimes de estelionato e falsa identidade.

A suspeita está presa preventivamente desde a semana passada e deve passar por exame de sanidade mental ainda em junho. À polícia, Amanda confessou que já aplicou o mesmo golpe em cidades do Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mulher que fingia ser criança foi acolhida com 200 marcas de agulhas



“A denunciada simulou ser uma criança, narrando ter sido submetida a abusos graves por seu padrasto, rituais de bruxaria e uso forçado de hormônios em uma casa de prostituição infantil, além de relatar diversas condições de saúde, inclusive transtorno do espectro autista, e usar sua condição física (obesidade) para comover as vítimas", diz a denúncia.

Sob o nome falso de Gabriele, Amanda chegou a viver 14 meses com a família que a adotou em Joinville. A aproximação, que contou com a mediação de um pastor local, começou com uma narrativa diferente. A suspeita afirmou inicialmente ter 18 anos e passar por problemas financeiros e de saúde, chegando a vomitar agulhas.

À medida que ganhou a confiança da família, ela mudou a própria versão e passou a dizer ter 11 anos e que teria sido vítima de abusos. A história fez com que ela fosse convidada à morar com os “pais adotivos”, com direito à festa de aniversário de 12 anos e remédios para emagrecer.

A farsa foi desmascarada após uma amiga da família suspeitar do comportamento de Amanda e encontrar reportagens sobre outros golpes aplicados. A suspeita foi presa em 2 de junho na casa em que estava abrigada.