Cão comunitário é encontrado morto e com sinais de maus-tratos em SP

A ocorrência foi registrada na Delegacia Policial do município como maus-tratos - (crédito: Reprodução / Google Maps)

Um cachorro comunitário foi encontrado, na última sexta-feira (5/6), morto e com sinais de maus-tratos. O animal vivia no município de Caiuá, no interior de São Paulo.

Em postagem feita nas redes sociais, o vereador da cidade, Weslley Pinheiro (PP), conta ter tido ciência da situação por meio de moradores. Além disso, disse ter feito um boletim de ocorrência. Apesar de passar tgrande parte do tempo na rua, o cãozinho, apelidado de Odim, estava sob a tutela de um homem apresentado durante o vídeo publicado nas redes, identificado como João Eduardo.

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Junto de outras pessoas, a família de João alimentava o cachorro e o deixava dormir dentro de casa. Foi o próprio tutor, inclusive, que o encontrou, já sem vida. De acordo com a CNN, um registro feito por João sobre o modo em que o cão foi encontrado será entregue à polícia, para apuração das circunstâncias da morte.

A Polícia Civil de São Paulo informou à CNN que a autoria do crime é desconhecida. O caso já é investigado. A ocorrência foi registrada na Delegacia Policial do município como maus-tratos. O Correio entrou em contato com a corporação e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.