CCJ aprova PEC que reduz maioridade penal de 18 para 16 anos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10/6), a propostas de emenda à Constituição 32/2015, que prevê a diminuição da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos, como estupro, latrocínio e homicídio. A matéria foi aprovada com 44 votos a favor e 18 contra. A votação aconteceu depois que a análise da matéria foi adiada em três sessões consecutivas nas últimas semanas.
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Durante a sessão de hoje, a oposição argumentou que, da mesma forma que um adolescente de 16 anos pode exercer o direito ao voto, ele também deve ser responsabilizado pelos crimes que comete. Para o deputado Mendonça Filho (PL-PE), a redução da maioridade penal vai de acordo com as principais democracias do mundo.
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“O jovem de hoje tem muito mais conhecimento do jovem de 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás. Ele é pleno consciente das suas atitudes, da sua condição de cidadão. Ele vota para eleger presidente da República, governador, representante no Parlamento. Por que é que ele não pode ser responsabilizado penalmente? Não vejo razão para sustentar uma posição divergente da grande maioria da população brasileira”, disse o deputado parlamentar.
Para a deputada Talíria Petrone (PSol-RJ), a discussão da redução da maioridade penal está sendo usada em ano eleitoral para fortalecer a ideia de que o projeto traria mais segurança para a população. “Nós precisamos primeiro desconstruir a ideia errônea de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas efetivamente mais seguras. Este tema está sendo usado em ano eleitoral para fortalecer, a partir de uma lógica do populismo penal, a falsa ideia de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas mais seguras”, apontou.
Segundo ela, a aprovação da matéria vai apenas prejudicar os jovens negros. “No fundo, o verdadeiro alvo desta PEC, sinceramente, não é a redução da violência, é a ampliação da punição sobre quem já é a principal vítima da violência letal neste país, que é a juventude negra, periférica, empobrecida, que inclusive foi priorizada quando se pensou o ECA. O ECA entende que crianças e adolescentes são prioritários, em especial aqueles vulneráveis”, argumentou.
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A proposta foi apresentada em 2015 pelo ex-deputado Gonzaga Patriota (PE), mas voltou à pauta depois de ter sido retirada da PEC da Segurança Pública. O relator, deputado Coronel Assis (PL-MT) deu parecer favorável ao texto e propôs apensar duas outras PECs com o mesmo tema.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro