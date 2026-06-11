Caça às figurinhas faz Coca-Cola recolher produtos de mercados

A busca por figurinhas da Copa do Mundo tem provocado um efeito inesperado nos supermercados. Produtos da Coca-Cola estão sendo retirados das prateleiras após consumidores violarem os rótulos das embalagens para furtar figurinhas promocionais da Copa do Mundo distribuídos pela empresa.

Ao remover os rótulos, muitas vezes os responsáveis também inutilizam informações essenciais para a venda, como o código de barras. Com isso, os refrigerantes não podem ser comercializados e precisam ser recolhidos pelos estabelecimentos.

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Imagens de embalagens danificadas circularam nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre os impactos da promoção. A Coca-Cola, porém, rejeita a ideia de que a campanha tenha se tornado um problema para a companhia. "A iniciativa, realizada desde 2022, tem registrado resultados positivos e elevada adesão dos consumidores, conforme o previsto", afirmou a empresa em nota ao Correio.

A fabricante também destacou que não tolera a retirada indevida das figurinhas e classificou os episódios como casos isolados. Segundo a companhia, "eventuais situações pontuais identificadas ao longo da ação são prontamente endereçadas e tratadas de forma individual".

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Nos supermercados, o prejuízo aparece nas gôndolas. A empresa informou que os comerciantes podem acionar suas equipes comerciais para realizar a troca dos produtos afetados.

A Coca-Cola ainda fez um alerta aos consumidores para que não levem para casa bebidas adulteradas. "A companhia orienta ainda que consumidores não adquiram produtos com sinais de violação ou adulteração de rótulos", reforçou.

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Nota na íntegra

A Coca-Cola Brasil esclarece que não é verdadeira a informação de que sua promoção sazonal de figurinhas represente uma preocupação ou tenha gerado impactos para a companhia. A iniciativa, realizada desde 2022, tem registrado resultados positivos e elevada adesão dos consumidores, conforme o previsto.

Vale destacar que companhia não compactua com práticas inadequadas, como a retirada indevida de materiais promocionais, e esclarece que eventuais situações pontuais identificadas ao longo da ação são prontamente endereçadas e tratadas de forma individual, de acordo com os procedimentos adequados.

Em caso de dúvidas ou relatos relacionados à promoção, os canais oficiais de atendimento da Coca Cola Brasil permanecem à disposição para prestar suporte e esclarecimentos.

Nos casos em que forem identificadas embalagens danificadas ou sem rótulo, os estabelecimentos podem acionar os times comerciais responsáveis pelo seu atendimento para adoção dos procedimentos cabíveis, incluindo a substituição dos produtos afetados.

A companhia orienta ainda que consumidores não adquiram produtos com sinais de violação ou adulteração de rótulos.