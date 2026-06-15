Cacique Raoni é internado em UTI em estado grave

Cacique Raoni, 94 anos, é uma das principais lideranças indígenas do mundo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O cacique Raoni Metuktire, 94 anos, foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, no domingo (14/6). Segundo informações repassadas por familiares e cuidadores, o cacique estava em casa, na região de Peixoto de Azevedo (MT), onde recebia visitas de lideranças e pajés de seu povo, quando apresentou um episódio de vômito.



A liderança indígena apresentou três novos episódios de vômito, associados à tosse persistente, dor abdominal e expectoração com pequena quantidade de sangue. Raoni ingeriu apenas o café da manhã e não se alimentou mais ao longo do dia de domingo, em razão do desconforto abdominal e da evolução do quadro clínico.



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Diante da persistência dos sintomas e do comprometimento do estado geral, foi realizada sua transferência aérea para Sinop, onde foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Dois Pinheiros.



Ao dar entrada na unidade, Raoni apresentava sinais de desidratação, sonolência acentuada, abdome distendido e ausência de diurese. Ele foi imediatamente submetido à avaliação médica e à ampla investigação diagnóstica, incluindo exames laboratoriais, hemoculturas, gasometria arterial e tomografias de crânio, tórax e abdome.



Os exames iniciais identificaram alterações da função renal e marcadores compatíveis com processo infeccioso grave. A principal hipótese diagnóstica é de sepse de foco pulmonar secundária a pneumonia broncoaspirativa, decorrente de quadro de vômitos. A tomografia de abdômen evidenciou suboclusão gástrica.

O paciente encontra-se internado na UTI sob monitoramento contínuo, recebendo hidratação venosa, antibioticoterapia de amplo espectro e suporte intensivo. O estado de saúde é considerado grave, exigindo cuidados intensivos e monitoramento ininterrupto da equipe multiprofissional.