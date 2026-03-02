DF ultrapassa 370 mil emissões da nova Carteira de Identidade Nacional em 2025

Mais de 370 mil brasilienses solicitaram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em 2025, no Distrito Federal. Foram 371.310 documentos emitidos no ano passado. A emissão da nova identidade começou oficialmente em 21 de novembro de 2023, sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Departamento de Polícia Técnica e do Instituto de Identificação.
A CIN unificou o Registro Geral (RG) ao CPF, adotando um padrão nacional único. Embora o modelo antigo permaneça válido até 2032, sem obrigatoriedade imediata de substituição, a primeira via do novo documento é gratuita, mediante apresentação de certidão atualizada, nos Postos de Identificação Biométrica (PIB) e nas unidades do programa Na Hora.
Desde o início da emissão da CIN, em novembro de 2023, já foram expedidas 772.546 carteiras no DF. Considerando a população estimada de 2.996.899 habitantes em 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o total representa aproximadamente 25,8% da população. O percentual é considerado expressivo, sobretudo porque a substituição do RG pela nova carteira não é obrigatória até 2032.
