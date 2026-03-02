InícioCidades DF
DF ultrapassa 370 mil emissões da nova Carteira de Identidade Nacional em 2025

Desde 2023, já são mais de 772 mil CINs emitidas no Distrito Federal. Vale ressaltar que o modelo antigo permanece válido até 2032

A Carteira de Identidade Nacional unificou o RG ao CPF - (crédito: Divulgação)

Mais de 370 mil brasilienses solicitaram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em 2025, no Distrito Federal. Foram 371.310 documentos emitidos no ano passado. A emissão da nova identidade começou oficialmente em 21 de novembro de 2023, sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Departamento de Polícia Técnica e do Instituto de Identificação. 

A CIN unificou o Registro Geral (RG) ao CPF, adotando um padrão nacional único. Embora o modelo antigo permaneça válido até 2032, sem obrigatoriedade imediata de substituição, a primeira via do novo documento é gratuita, mediante apresentação de certidão atualizada, nos Postos de Identificação Biométrica (PIB) e nas unidades do programa Na Hora.

Desde o início da emissão da CIN, em novembro de 2023, já foram expedidas 772.546 carteiras no DF. Considerando a população estimada de 2.996.899 habitantes em 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o total representa aproximadamente 25,8% da população. O percentual é considerado expressivo, sobretudo porque a substituição do RG pela nova carteira não é obrigatória até 2032. 

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/03/2026 18:36
