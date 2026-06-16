PSol se articula para pressionar senadores a aprovar fim da escala 6x1

Coradi também disse estar preocupada sobre o uso de inteligência artificial nas eleições e sobre possível interferência dos Estados Unidos - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

A presidente nacional do PSol, Paula Coradi, ressaltou nesta terça-feira (16/6) que a legenda fará pressão no Senado Federal para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1.

Para Coradi, a mudança na escala não é uma pauta de esquerda ou de direita, mas sim uma pauta trabalhista, com ampla adesão da população. "A gente reconhece que ganhou a sociedade brasileira graças a um esforço coletivo muito grande. O PSol teve protagonismo, mas também as centrais sindicais e os movimentos, ao abraçarem essa pauta, deram potencialidade a ela”, comentou.

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A presidente do PSol foi a entrevistada de hoje no programa CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, e conversou com com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Adriana Bernardes.

Além da PEC, a presidente também falou sobre as negociações das chapas majoritárias em todo o país. Segundo ela, no Rio Grande do Sul, a preferida para o Senado é Manuela D'Ávila. Também são pré-candidatos: Marina Silva, em São Paulo; Mônica Benício, no Rio; e Áurea Carolina e Afrânio Boppré, em Santa Catarina.

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“Nós estamos com uma chapa bem competitiva ao Senado, encabeçada pela Manuela D'Ávila, que está em primeiro. A gente também tem se articulado em torno da pré-candidatura do presidente Lula à reeleição. Nós acreditamos que o Lula deve continuar nos próximos quatro anos, porque é o governo de conciliação nacional. Foi um governo que, de fato, colocou os brasileiros novamente, principalmente os mais pobres, no orçamento”, comentou.



Além disso, Coradi demonstrou preocupação com os desafios que serão enfrentados durante as eleições, em especial sobre o uso da inteligência artificial. “Eu acho que o uso da inteligência artificial é um grande tema, o próprio uso das big techs, e também a interferência que os Estados Unidos podem promover nas eleições brasileiras, que eu acredito também que deve ser objeto da nossa preocupação”, aponta.

Crime organizado

A presidente também abordou o tema do crime organizado e como isso vai influenciar nas eleições. Ela acredita que a maneira como o governo está enfrentando esse problema vitimiza a população pobre sem um resultado positivo.

“Não tem resultado, porque é uma política do espetáculo, não é um combate real, porque a segurança pública não tem resposta fácil. Mas a direita tem sempre essa resposta simplória, que não resolve os problemas e só criminaliza os mais pobres”, argumentou.

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Os entrevistadores também perguntaram sobre a revogação da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) que facilitava o direito ao aborto para meninas vítimas de estupro. Ela diz que o partido está articulando, junto aos movimentos e com o Conanda, uma ação para enviar ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“A gente está esperando a divulgação da lei e a publicação no Diário Oficial, e a nossa ideia é entrar imediatamente no STF, porque, para nós, isso é um direito que está sendo totalmente violado pelo Senado, com o protagonismo da Damares Alves (Republicanos-DF). É uma crueldade obrigar uma criança a carregar o fruto de um estupro, uma gestação fruto de um estupro”, diz Coradi.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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