Comissão da MP do Transporte é cancelada e relator acusa governo de romper acordo

"Se a MP caducar, vai ter paralisação nacional", afirmou deputado, referindo-se à possibilidade de mobilizações de caminhoneiros - (crédito: Bruno Spada/Agência Câmara)

A instalação da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória (MP) 1.343/2026 foi cancelada nesta terça-feira (16/6), provocando reação do relator da proposta, deputado Zé Trovão (PL-SC). Em entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou ter sido surpreendido pela decisão e acusou integrantes do governo de romper um acordo que vinha sendo construído nas últimas semanas em torno do texto.

A MP 1.343 trata de medidas voltadas ao transporte rodoviário de cargas e é considerada estratégica por representantes do setor. O texto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional dentro do prazo constitucional para não perder a validade.

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Segundo Zé Trovão, a reunião desta terça-feira serviria para a instalação da comissão, eleição do presidente do colegiado e leitura do parecer elaborado por ele. O deputado afirmou que, no momento em que a reunião foi cancelada, participava de uma negociação com representantes do governo para incorporar ajustes ao relatório.

O parlamentar atribuiu a decisão ao deputado Paulo Pimenta (PT-RS), e classificou a medida como uma quebra de compromisso político. “Quem quebrou o acordo não foi com o Zé Trovão. Foi com a categoria do transporte rodoviário de cargas”, afirmou.

De acordo com o relator, as mudanças discutidas com o Executivo incluíam principalmente a retirada de dispositivos relacionados à área tributária.

Zé Trovão informou que pretende protocolar ainda hoje o parecer na forma em que foi apresentado preliminarmente aos representantes do setor e aos parlamentares envolvidos nas discussões. “Nas próximas horas irei protocolar o parecer da MP 1343 da maneira que foi lida ontem.”

Também afirmou que integrantes do próprio governo teriam demonstrado surpresa ao tomar conhecimento do cancelamento. “As pessoas que estavam reunidas conosco levaram um susto quando souberam da decisão. Ninguém soube explicar o motivo”, relatou.

Durante a coletiva, o parlamentar elevou o tom ao alertar para os impactos de um eventual fracasso da medida provisória. “Se a MP caducar, vai ter paralisação nacional”, afirmou, referindo-se à possibilidade de mobilizações de caminhoneiros e transportadores.

Impasse político

O cancelamento da reunião ocorre em um momento de negociações intensas entre governo, Congresso e representantes do transporte rodoviário. A expectativa era de que a comissão fosse instalada nesta semana para acelerar a tramitação da MP e permitir a votação do parecer dentro do prazo legal.

A suspensão do encontro, contudo, expôs divergências entre os interlocutores envolvidos na construção do texto. Enquanto o relator sustenta que havia consenso para avançar com a análise da proposta, integrantes do governo ainda não apresentaram publicamente uma justificativa para o cancelamento da reunião.

Até o momento, o governo federal e a Secretaria de Comunicação Social não haviam se manifestado oficialmente sobre as declarações do relator. A expectativa é que a definição sobre uma nova data para a instalação da comissão ocorra nos próximos dias.