Alerta de emergência falso que assustou brasileiros rende memes na web

Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Depois do susto dos brasileiros que estavam em vários estados e no Distrito Federal na madrugada deste sábado (20/6), com os alarmes sonoros de “alerta extremo” disparados por um possível ataque hacker, o medo deu lugar às piadas na internet.

A notificação do alerta aconteceu por volta das 1h20, com a mensagem “misantropi4” e um estrondoso barulho. Misantropia é uma palavra real, que significa “aversão, desconfiança ou desprezo pela humanidade e pela natureza humana”. De acordo com a Defesa Civil, a plataforma utilizada para enviar os alertas foi tirada do ar após a invasão e o envio das mensagens.

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“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”, diz nota da Defesa Civil Nacional.

Apesar do susto, a ação tomou conta das redes sociais, o que gerou debate, revolta e, claro, diversos memes: “A pessoa teve todo o trabalho de hackear a defesa civil para escrever ‘misantropia’? Mandasse logo um ‘Ataque Alienígena’, ‘Apocalipse’, ‘Musica nova da Lexa’, ia ser muito mais divertido”, escreveu um usuário do X.

tem que ser muito burro pra hackear o sistema da defesa civil e emitir um alerta pra misantropia ao invés de invasão alien no centro de curitiba June 20, 2026

A Copa do Mundo também fez parte do repertório de memes do alerta, mais especificamente a seleção brasileira. Com diversos pedidos para que Ancelotti colocasse Endrick para jogar pelo Brasil, a internet ficou tomada por memes sobre a relação do jogador e do técnico, sugerindo que o camisa 19 seria um grande desafeto do italiano.

eu dormindo com o celular no carregador em cima da cama



*Toca o alerta da Defesa Civil*



aceitando o meu destino imediatamente pic.twitter.com/pF92IKNbqg June 20, 2026



Entre os posts relacionados ao ataque hacker, algumas pessoas ainda afirmaram que, caso o alerta fosse real, não teriam acordado para se abrigar ou fugir para um local seguro. “Com esse surto do alerta da defesa civil eu cheguei a conclusão que teria morrido porque só desliguei o celular e voltei a dormir”, conta um internauta.

A Polícia Federal já anunciou que iniciou as investigações necessárias para que o invasor seja identificado.

Esse alerta da defesa civil, só me mostrou que se de fato acontecer algo catastrófico no mundo, ou no Brasil, a ponto de eu precisar fazer algo pra sobreviver, eu simplesmente vou deitar e esperar vir kkkk pic.twitter.com/qh3yI3NIcy June 20, 2026