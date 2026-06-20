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ALERTA FALSO

Alerta de emergência falso que assustou brasileiros rende memes na web

Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão

Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão - (crédito: Material cedido ao Correio)
Mensagem enviada de madrugada para celulares em Brasília, Curitiba e Rio gerou pânico, revolta e uma enxurrada de piadas nas redes sociais; Polícia Federal investiga a invasão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Depois do susto dos brasileiros que estavam em vários estados e no Distrito Federal na madrugada deste sábado (20/6), com os alarmes sonoros de “alerta extremo” disparados por um possível ataque hacker, o medo deu lugar às piadas na internet. 

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A notificação do alerta aconteceu por volta das 1h20, com a mensagem “misantropi4” e um estrondoso barulho. Misantropia é uma palavra real, que significa “aversão, desconfiança ou desprezo pela humanidade e pela natureza humana”. De acordo com a Defesa Civil, a plataforma utilizada para enviar os alertas foi tirada do ar após a invasão e o envio das mensagens.

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“A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”, diz nota da Defesa Civil Nacional.

Apesar do susto, a ação tomou conta das redes sociais, o que gerou debate, revolta e, claro, diversos memes: “A pessoa teve todo o trabalho de hackear a defesa civil para escrever ‘misantropia’? Mandasse logo um ‘Ataque Alienígena’, ‘Apocalipse’, ‘Musica nova da Lexa’, ia ser muito mais divertido”, escreveu um usuário do X.

 

A Copa do Mundo também fez parte do repertório de memes do alerta, mais especificamente a seleção brasileira. Com diversos pedidos para que Ancelotti colocasse Endrick para jogar pelo Brasil, a internet ficou tomada por memes sobre a relação do jogador e do técnico, sugerindo que o camisa 19 seria um grande desafeto do italiano.

 

 


Entre os posts relacionados ao ataque hacker, algumas pessoas ainda afirmaram que, caso o alerta fosse real, não teriam acordado para se abrigar ou fugir para um local seguro. “Com esse surto do alerta da defesa civil eu cheguei a conclusão que teria morrido porque só desliguei o celular e voltei a dormir”, conta um internauta.

A Polícia Federal já anunciou que iniciou as investigações necessárias para que o invasor seja identificado.

 

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 20/06/2026 11:19 / atualizado em 20/06/2026 12:18
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