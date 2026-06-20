Entenda o alerta enviado a celulares de todo o país nesta madrugada

Alerta falso da Defesa Civil foi enviado a vários aparelhos no país - (crédito: Reprodução)

A Defesa Civil Nacional e o Ministério do Desenvolvimento Regional acionarão a Polícia Federal para investigar um alerta de emergência que despertou milhões de brasileiros na madrugada deste sábado (20/6). A suspeita é de um ataque hacker ao sistema de notificações.

Em nota conjunta, as pastas informaram que a plataforma de envio foi invadida e disparou uma mensagem remotamente "por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil". O serviço foi retirado do ar por volta de 1h30, logo após a ocorrência.

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A mensagem foi classificada como "alerta extremo" e continha a palavra "misantropia", que significa ódio à humanidade. "Provavelmente se trata de um ataque hacker", afirmaram os órgãos no comunicado.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, garantiu que providenciará a reativação do sistema assim que as condições de segurança forem restabelecidas.

Entenda o alerta que assustou a população

Por volta de 1h30, celulares em diversos estados e no Distrito Federal emitiram um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência. A mensagem exibida continha o termo “misantropi4”, assustando a muitos dos usuários dos smartphones.

Nas redes sociais, o assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" entraram para a lista de tópicos em alta. Órgãos locais, como a Defesa Civil do Paraná, se manifestaram para informar que o alerta era falso e que a agência nacional e a Anatel já haviam sido acionadas.

Em São Paulo, a Defesa Civil confirmou que o envio foi feito pela tecnologia "Cell Broadcast", mas ressaltou que a ação não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências".

O ator e comediante Paulo Vieira relatou o susto em suas redes. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", comentou. O alerta também foi recebido ao vivo pelos apresentadores da CazéTV durante uma transmissão após um jogo da seleção brasileira.