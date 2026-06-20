InícioBrasil
MISTÉRIO

Falso alerta da Defesa Civil assusta brasileiros nesta madrugada

Pelas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil confirmaram que envio foi ordenado por alguém 'alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil". "Provavelmente se trata de um ataque hacker", completa a nota

Aviso misterioso veio acompanhado com um sinal sonoro - (crédito: Material cedido ao Correio)
Aviso misterioso veio acompanhado com um sinal sonoro - (crédito: Material cedido ao Correio)

Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Distrito Federal receberam um alerta extremo da Defesa Civil na madrugada deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional
Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional (foto: Reprodução/Instagram)

O governo paranaense informou que o alerta não saiu da Defesa Civil e que tanto o órgão quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel) já foram acionados. O Correio tenta contato com os órgãos.

Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.

Comunicado da Defesa Civil de São Paulo
Comunicado da Defesa Civil de São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

O termo "misantropia" significa ódio, a antipatia, a desconfiança ou o desprezo geral pela espécie humana.

Repercussão nas redes

Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.

O ator e comediante Paulo Viana comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.

O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.

Veja mais reações ao alerta misterioso: 

 

Saiba Mais

 

  • Alerta de
    Termo "misantropia" significa ódio à espécie humana Foto: Material enviado ao Correio
  • Comunicado da Defesa Civil de São Paulo
    Comunicado da Defesa Civil de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram
  • Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional
    Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional Foto: Reprodução/Instagram
  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 20/06/2026 01:47 / atualizado em 20/06/2026 02:50
SIGA
x