Falso alerta da Defesa Civil assusta brasileiros nesta madrugada

Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Distrito Federal receberam um alerta extremo da Defesa Civil na madrugada deste sábado (20/6). A mensagem continha o termo “misantropi4” e foi acompanhada por um sinal sonoro semelhante a uma sirene de emergência.

Nas redes sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional informaram que o envio da mensagem foi realizado por alguém “alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Em nota, os órgãos afirmaram que, provavelmente, o caso se trata de um ataque hacker.

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Postagem do Ministério do Desenvolvimento Regional (foto: Reprodução/Instagram)

O governo paranaense informou que o alerta não saiu da Defesa Civil e que tanto o órgão quanto a Agência Nacional de Telefonia (Anatel) já foram acionados. O Correio tenta contato com os órgãos.

O alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba. June 20, 2026

Já a Defesa Civil de São Paulo afirmou que o alerta foi enviado pela tecnologia via "tecnologia Cell Broadcast", mas que não seguiu "os protocolos oficiais de comunicação de emergências". O órgão também confirmou que o sistema foi desligado.

Comunicado da Defesa Civil de São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

O termo "misantropia" significa ódio, a antipatia, a desconfiança ou o desprezo geral pela espécie humana.

Repercussão nas redes

Mesmo de madrugada, o assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. Termos como "Defesa Civil", "Recebi" e "Hacker" eram alguns dos mais buscados.

O ator e comediante Paulo Viana comentou que também recebeu o aviso. "O celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida", afirmou.

acordei com um alerta bizarro da defesa civil escrito “misantropia”



o celular fez um barulho muito doido que eu nunca escutei na vida — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) June 20, 2026

O alerta também foi recebido pelos apresentadores da CazéTV, que participavam de um programa após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Haiti.

Alerta da defesa civil acontece ao vivo na CazéTV pic.twitter.com/hG4sCBmf1A June 20, 2026

Veja mais reações ao alerta misterioso:

A defesa civil de salvador também postou "misantropia" no alerta extremo igual a do parana, que medo — mj (@maryjanebahiana) June 20, 2026

Que alerta doido da defesa civil é esse que todo mundo recebeu menos eu (ainda bem) — Rayane ?? (@RaayL7) June 20, 2026

Se eu soubesse que a Defesa Civil ia tirar meu sono, teria visto o jogo do Paraguai. ???? — ???????????????? You are idiots ???????????????? (@IanDireita) June 20, 2026

Mais alguém aí quase morreu de susto com o alerta da defesa civil?!?!



O pior é buscar no Google a palavra do alerta misantropi4 — Edamoia (@e_damoia) June 20, 2026

Se as pessoas fossem normais como eram antigamente todo mundo desligaria seus celulares para dormir e não receberiam o alerta da Defesa Civil que desesperou todo mundo. — Bruno (@Brunob1980) June 20, 2026





