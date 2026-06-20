Milhões de pessoas receberam alertas falsos, afirma secretário

Após disparo indevido de "alerta extremo" em vários estados, órgão investiga invasão ao sistema, bloqueia cadastros suspeitos e trabalha com a Polícia Federal para identificar os responsáveis - (crédito: Reprodução/Magnific)

Após uma invasão ao sistema da Defesa Civil Nacional, que emitiu um “alerta extremo” para brasileiros em diferentes estados do país, a Defesa Civil realizou uma coletiva de imprensa neste sábado (20/6) para prestar esclarecimentos e informou que, por segurança, o sistema está desativado.

O secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, falou com a imprensa e afirmou que “com certeza milhões de brasileiros receberam o alerta falso”. Além do alarme sonoro, a notificação chegou acompanhada da mensagem “misantropia”, que significa “aversão, desconfiança ou desprezo pela humanidade e pela natureza humana”.

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Agora, a equipe de TI do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional trabalha junto à equipe de tecnologia da Defesa Civil Nacional para desenvolver um novo sistema para os alertas temporais da instituição.

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“No nosso sistema, quem tem acesso ao estado do Paraná só pode enviar alertas dentro daquele estado, jamais para outros estados. Por isso, estamos apurando se essa foi uma ação de uma pessoa só ou de um grupo de pessoas ", esclareceu Wolnei.

De acordo com o secretário, ainda não é possível afirmar com exatidão quantos estados foram notificados pelo alerta, mas há relatos de envios para aparelhos de São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Acre e Mato Grosso do Sul.

“Até o momento, nós não temos como cravar quem fez os alertas, mas não foi um servidor da Defesa Civil com acesso regular ao sistema. O que parece é que uma pessoa, ou mais, entrou no sistema da Defesa Civil e criou um cadastro para emitir o alerta a partir de Curitiba. Nós bloqueamos esse cadastro e outros foram feitos para emitir novos alertas”, relata o secretário.

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A Defesa Civil informa que nove alertas diferentes foram feitos por meio do sistema interno da instituição, o chamado Cell Broadcast, enquanto um alerta foi enviado via SMS.

O sistema está fora do ar desde a madrugada deste sábado, quando os alarmes foram disparados. No momento, as equipes de tecnologia do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil atuam para elaborar um sistema mais seguro e, junto à Polícia Federal, para identificar os responsáveis pela invasão.