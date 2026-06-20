O que se sabe sobre o alerta de emergência emitido na madrugada

Por volta de 1h30 deste sábado (20/6), moradores de diversos estados do país foram surpreendidos por um alerta extremo recebido no celular. A notificação veio acompanhada de um som semelhante a uma sirene de emergência e do termo "misantropia", palavra usada para descrever aversão ou desprezo pela espécie humana. O disparo foi feito por meio da tecnologia Cell Broadcast, sistema utilizado pela Defesa Civil para comunicar emergências.

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Quem foi atingido

Há registros de envio para dispositivos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Distrito Federal, Acre e Mato Grosso do Sul. Segundo o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, milhões de brasileiros receberam a notificação falsa, mas ainda não é possível contabilizar com exatidão quantos celulares foram notificados. Ao todo, foram identificados nove alertas distintos disparados pelo sistema interno de Cell Broadcast, além de um alerta adicional enviado via SMS.

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O que diz a Defesa Civil Nacional

O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional afirmaram que o disparo partiu de alguém que não tinha acesso ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e tratam a situação como um ataque hacker. De acordo com Wolff, o acesso ao sistema costuma ser segmentado por estado: “Quem tem permissão para o Paraná, por exemplo, não deveria conseguir enviar alertas para outras unidades da federação” , conta, o que reforça a suspeita de invasão. A avaliação inicial da equipe de tecnologia da Defesa Civil aponta que um cadastro irregular foi criado a partir de Curitiba para emitir os primeiros alertas; o cadastro foi bloqueado, mas outros surgiram na sequência para disparar novas mensagens.

O posicionamento dos estados

O governo do Paraná negou que o alerta tenha partido de sua Defesa Civil e informou ter acionado tanto o órgão estadual quanto a Anatel. Já a Defesa Civil de São Paulo confirmou que a mensagem usou a tecnologia oficial de Cell Broadcast, mas sem seguir os protocolos de comunicação de emergência, e que o sistema foi desligado logo após a invasão por segurança. A Defesa Civil do Distrito Federal, por sua vez, informou em nota que o alerta também não foi emitido por seus canais oficiais e que o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes.

Medidas em andamento

O sistema de alertas via Cell Broadcast foi desativado em diversos estados como medida de segurança. Equipes de TI do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional trabalham junto à Defesa Civil Nacional para desenvolver um sistema mais seguro, enquanto a Polícia Federal atua na identificação dos responsáveis pela invasão. A Defesa Civil do DF afirma já estar promovendo a “reoperacionalização segura” do sistema e orienta a população a acompanhar apenas as atualizações divulgadas pelos canais oficiais.

O que ainda não se sabe

Até o momento, não há confirmação se a invasão foi obra de uma só pessoa ou de um grupo. Também não foi divulgado um prazo para a normalização total do sistema de alertas, nem um número fechado de pessoas atingidas em todo o país.