Papa Leão XIV presta solidariedade a jovens mortos em acidente no Ceará

Manifestação ocorreu durante a tradicional oração do Angelus deste domingo (21/6), na Praça São Pedro - (crédito: TIZIANA FABI/AFP)

Durante a tradicional oração do Angelus deste domingo (21/6), na Praça São Pedro, o papa Leão XIV dirigiu uma saudação especial em português aos peregrinos brasileiros que estavam no local e e manifestou solidariedade às famílias das vítimas do acidente rodoviário no Ceará. "Asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram, há alguns dias, num acidente rodoviário, no Estado do Ceará", declarou o pontífice.

A colisão aconteceu na madrugada da última segunda-feira (15), na rodovia CE-187, em Tauá, no interior cearense. O ônibus transportava a delegação sub-19 da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju). A equipe retornava de Sobral, onde havia conquistado um torneio regional. Seis atletas e um membro da comissão técnica morreram. As vítimas eram estudantes e ex-alunos de instituições de ensino de Juazeiro do Norte.



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A missão dos cristãos

O papa seguiu a oração do Angelus com uma reflexão sobre a missão dos cristãos a partir do Evangelho de Mateus e destacou que o anúncio da Boa Nova nasce, antes de tudo, de um encontro pessoal e profundo com Jesus.

“Não é possível testemunhar aquilo de que não se teve experiência pessoal”, afirmou o pontífice, reforçando que a evangelização não depende apenas de técnicas, instrumentos ou estratégias, mas da ação do Espírito Santo e da autenticidade do testemunho de cada cristão.



Leão XIV também citou a Evangelii gaudium, de Francisco, convidou os fiéis a responderem ao ódio com amor, à arrogância com mansidão e ao desânimo com perseverança, especialmente nos lugares onde o Evangelho encontra maior resistência.



Para finalizar a oração, o pontífice reforçou a necessidade de fortalecer a relação com Cristo para não sucumbir ao medo, ao cansaço ou ao desânimo diante dos desafios da missão.



“Por isso, é necessário que enraizemos a nossa fé e a nossa missão numa relação intensa com Ele. Esta relação dá-nos a força para não desistirmos e para continuarmos a transmitir a todos, em todas as circunstâncias, a sua mensagem de esperança, amor e paz. O mundo precisa tanto disso!”



