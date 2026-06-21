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RELIGIÃO

Papa Leão XIV presta solidariedade a jovens mortos em acidente no Ceará

"Asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram, há alguns dias, num acidente rodoviário, no Estado do Ceará", declarou o pontífice

Manifestação ocorreu durante a tradicional oração do Angelus deste domingo (21/6), na Praça São Pedro - (crédito: TIZIANA FABI/AFP)
Manifestação ocorreu durante a tradicional oração do Angelus deste domingo (21/6), na Praça São Pedro - (crédito: TIZIANA FABI/AFP)

Durante a tradicional oração do Angelus deste domingo (21/6), na Praça São Pedro, o papa Leão XIV dirigiu uma saudação especial em português aos peregrinos brasileiros que estavam no local e e manifestou solidariedade às famílias das vítimas do acidente rodoviário no Ceará. "Asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram, há alguns dias, num acidente rodoviário, no Estado do Ceará", declarou o pontífice.

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A colisão aconteceu na madrugada da última segunda-feira (15), na rodovia CE-187, em Tauá, no interior cearense. O ônibus transportava a delegação sub-19 da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju). A equipe retornava de Sobral, onde havia conquistado um torneio regional. Seis atletas e um membro da comissão técnica morreram. As vítimas eram estudantes e ex-alunos de instituições de ensino de Juazeiro do Norte.

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A missão dos cristãos

O papa seguiu a oração do Angelus com uma reflexão sobre a missão dos cristãos a partir do Evangelho de Mateus e destacou que o anúncio da Boa Nova nasce, antes de tudo, de um encontro pessoal e profundo com Jesus.

“Não é possível testemunhar aquilo de que não se teve experiência pessoal”, afirmou o pontífice, reforçando que a evangelização não depende apenas de técnicas, instrumentos ou estratégias, mas da ação do Espírito Santo e da autenticidade do testemunho de cada cristão. 

Leão XIV também citou a Evangelii gaudium, de Francisco, convidou os fiéis a responderem ao ódio com amor, à arrogância com mansidão e ao desânimo com perseverança, especialmente nos lugares onde o Evangelho encontra maior resistência.

Para finalizar a oração, o pontífice reforçou a necessidade de fortalecer a relação com Cristo para não sucumbir ao medo, ao cansaço ou ao desânimo diante dos desafios da missão.

“Por isso, é necessário que enraizemos a nossa fé e a nossa missão numa relação intensa com Ele. Esta relação dá-nos a força para não desistirmos e para continuarmos a transmitir a todos, em todas as circunstâncias, a sua mensagem de esperança, amor e paz. O mundo precisa tanto disso!”

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Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela UnB, se especializou na cobertura de educação. É editora do site, redes sociais e multimídia do Correio Braziliense desde janeiro de 2021, é cronista e assina a coluna Nossos mestres

Por Mariana Niederauer
postado em 21/06/2026 11:49 / atualizado em 21/06/2026 11:50
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