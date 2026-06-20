Professores encerram 20 dias de protestos na Cidade do México

Após 19 dias de manifestação as ruas da Cidade do México estão sendo liberadas - (crédito: Ernesto Guzmán | Araceli López)

Professores que estavam há 20 dias em greve na Cidade do México e que tentaram boicotar o começo da Copa do Mundo concordaram neste sábado (20/6) em encerrar seu protesto nas ruas da capital.

A CNTE, ala dissidente do sindicato da educação, exigia 100% de aumento salarial e a revogação de uma lei de pensões. O grupo tentou boicotar o começo da Copa na Cidade do México, mas autoridades blindaram os acessos ao estádio Azteca.

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Os professores também foram impedidos de chegar ao Zócalo, maior praça pública do país, onde acontece a "fan fest" da Copa, que atrai multidões.

Durante os protestos, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que seu governo não reprimiria nem cederia a provocações, e pediu um diálogo. Dezenas de estabelecimentos foram afetados pelo bloqueio no centro da cidade e exigiam que autoridades retirassem os professores da região.

Pedro Hernández, representante da CNTE na Cidade do México, afirmou que o grupo não foi derrotado: "Não conseguiram reduzir nossa convicção de que esta luta vai continuar, de que esta luta tem que vencer".