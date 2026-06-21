Trabalhador morre esmagado por caminhão pipa de mais de 30 toneladas em Minas

Caminhão pipa perdeu os freios e atropelou a caminhonete que trafegava na Mina Casa de Pedra, em Congonhas, matando motorista esmagado - (crédito: CBMMG)

Um caminhão-pipa de mais de 30 toneladas perdeu o controle e atropelou uma caminhonete, matando o motorista enquanto operava na área da Mina Casa de Pedra, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (21/6).

O acidente ocorreu por volta das 6h35 no complexo minerário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), próximo à Rodovia BR-040. A empresa afirma ter prestado socorro e atendimento imediatos. Em nota, se solidarizou com a família e afirma investigar o caso (confira a declaração completa abaixo).

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A colisão resultou na morte do motorista de uma caminhonete, único ocupante do veículo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão ficou preso sobre a caminhonete, que ficou invertida, com a cabine esmagada.

O trabalhador morto era Herman Bittencourt Baeta, de 50 anos, técnico de produção, colaborador da CSN.

Quais as maiores dificuldades do resgate?

O acidente gerou uma operação complexa de resgate devido ao esmagamento da estrutura do automóvel, ao grande peso do caminhão-pipa e ao risco de instabilidade dos veículos envolvidos.

O veículo pesado de transporte de água tem capacidade para 50 mil litros e é montado sobre um caminhão de cabine avançada do tipo wide-body mining truck, que pesa entre 30 e 35 toneladas, podendo carregar mais 50 toneladas se estiver cheio de água.

De acordo com o CBMMG, o veículo pesado apresentou uma falha no sistema de freios enquanto trafegava pela área interna da mineração. Sem controle, o veículo colidiu com a caminhonete que se encontrava no mesmo setor.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para o atendimento, mas constatou o óbito da vítima ainda no local do impacto, por volta das 10h.

O corpo foi retirado e entregue aos cuidados da perícia da Polícia Civil, também responsável por realizar os levantamentos técnicos na área da mina, os quais devem apontar as causas oficiais da falha mecânica no sistema de frenagem do caminhão-pipa.

Veja a nota completa da mineradora:

A CSN Mineração lamenta, com profundo pesar, o falecimento de nosso colaborador Herman Bittencourt Baeta, de 50 anos, Técnico de Produção.

Herman sofreu um acidente com veículo no início da manhã deste domingo, 21 de junho. Todas as providências para socorro e atendimento foram tomadas imediatamente mas, infelizmente, o colaborador não resistiu.

Neste momento de muita tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, e informamos que a Companhia está prestando toda a assistência necessária à família.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

ASSESSORIA DE IMPRENSA CSN MINERAÇÃO