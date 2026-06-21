Diretora de escola e companheira são encontradas mortas em Anápolis (GO)

Tatiana Chagas dos Santos era educadora e atuava na rede pública de ensino há mais de 22 anos - (crédito: Reprodução/Seduc-GO)

A diretora e professora de uma escola estadual Tatiana Chagas dos Santos, 46 anos, e a companheira, a psicóloga Tatiana Pereira da Silva, 43, foram encontradas mortas dentro de uma residência em Anápolis (GO), neste domingo (21/6). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Goiás (PCGO), que apura as circunstâncias das mortes.

Segundo informações do g1, equipes da Polícia Militar foram acionadas após familiares e amigos não conseguirem contato com as vítimas. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram as duas mulheres sem vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A PCGO informou que o caso foi registrado e que perícias foram realizadas no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime. A investigação segue em andamento.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) lamentou a morte de Tatiana Chagas dos Santos. A educadora atuava na rede pública de ensino há mais de 22 anos, era formada em História e exercia funções de gestão escolar desde 2018.

Atualmente, Tatiana estava lotada no Colégio Estadual Professor Heli Alves, em Anápolis, onde desenvolvia trabalho voltado à aprendizagem, à gestão escolar e ao atendimento da comunidade educacional.

A secretaria também manifestou solidariedade a familiares, amigos, colegas de trabalho, estudantes e à comunidade escolar, expressando condolências pela perda da professora e da companheira.