Jovem morre em cachoeira na Chapada dos Veadeiros; fazenda suspende atividades

Um jovem de 22 anos morreu afogado, neste sábado (20/6), em uma cachoeira localizada na Fazenda São Bento, ponto turístico da Chapada dos Veadeiros, a cerca de 230 quilômetros de Brasília. O acidente aconteceu no Poço São Bento, um dos atrativos mais visitados da propriedade.
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Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) chegaram ao local por volta das 18h e encontraram a vítima já fora da água, após receber os primeiros socorros de banhistas que presenciaram o afogamento. O rapaz estava em parada cardiorrespiratória, e os militares iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).
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Devido ao relevo acidentado e ao difícil acesso à cachoeira, os bombeiros precisaram carregar o jovem por uma trilha até o ponto onde as viaturas de resgate aguardavam. O procedimento de reanimação foi mantido de forma ininterrupta durante todo o deslocamento. No trajeto, a equipe utilizou um desfibrilador externo automático (DEA) e oxigenoterapia na tentativa de restabelecer os sinais vitais do rapaz.
Os procedimentos de socorro continuaram no Hospital Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Apesar do esforço conjunto dos bombeiros e da equipe médica da unidade de saúde, o jovem não reagiu aos estímulos e o óbito foi constatado no hospital.
Posicionamento da Fazenda
Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a administração da Fazenda São Bento lamentou profundamente o ocorrido e informou que prestou todo o suporte necessário às equipes de resgate, colaborando ativamente com as autoridades responsáveis pela apuração do caso. Representantes da propriedade afirmam que acompanharam de perto o trabalho de socorro e permaneceram no Hospital Municipal de Alto Paraíso até a chegada da equipe da Polícia Científica de Formosa (GO).
Assistência também foi oferecida aos amigos e familiares que acompanhavam o jovem. Ainda na publicação, a Fazenda São Bento destacou que vem implementando um sistema de gestão de segurança para os visitantes e reforçou a orientação para que o acesso às cachoeiras ocorra exclusivamente pela recepção do local.
Segundo o comunicado, é nesse ponto que os turistas receberão informações fundamentais sobre segurança e riscos, além de orientações sobre trilhas, vivências, além de firmar termo de assunção de risco e contratar seguro de vida.
Em respeito e solidariedade à família e aos amigos da vítima, a fazenda anunciou a suspensão temporária de todas as suas atividades turísticas, permanecendo de portas fechadas até nova deliberação.
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“Permanecemos à inteira disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirmamos nosso compromisso permanente com a segurança, a responsabilidade e a promoção do turismo sustentável e seguro na região”, afirmou a administração em nota. O comunicado também expressa condolências aos familiares e amigos do jovem, desejando força e conforto neste momento de luto.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais