"Estão em choque", diz advogado de funcionários presos por morte durante salto

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada de uma ponte sem estar presa ao equipamento de segurança. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O advogado dos três funcionários presos pela morte da estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, afirmou que os clientes ainda não conseguem explicar como a jovem foi lançada de uma ponte sem estar presa à corda de segurança durante um salto de bungee jump em Cordeirópolis (SP).

Em reportagem exibida pelo Fantástico neste domingo (14), o defensor Rafael Gomes dos Santos disse que os instrutores estão abalados desde o acidente e seguem sem compreender o que levou à falha.

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"Eles estão em estado de choque, não conseguem explicar o ocorrido, porque eles já estão há anos fazendo isso. Nunca teve nenhum evento semelhante. E essa foi a primeira vez que aconteceu", afirmou.

Nos depoimentos prestados pelos investigados, um deles, Luis Felipe Feliciano Egoroff, afirmou que a equipe dividia as funções de instalação e conferência dos equipamentos. Quando questionado sobre quem deveria ter feito a checagem final antes do salto de Maria Eduarda, respondeu que não se lembrava. Outro preso, Maicon Fernandes Cintra, disse que participava da verificação, mas também afirmou não recordar se realizou a conferência no caso da estudante.

O acidente e as investigações

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada de uma ponte sem estar presa ao equipamento de segurança. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a jovem é erguida e arremessada pelos instrutores, mas sem a corda conectada ao corpo.

A jovem caiu de aproximadamente 40 metros de altura. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte no local na trilha da Ponte do Esqueleto, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). O caso foi registrado na 3ªDP (Limeira) como homicídio.

No vídeo registrado, foi possível ver três pessoas, que seriam da empresa responsável pelos saltos, erguendo a vítima acima de suas cabeças e, depois, arremessando a vítima da ponte. Na gravação, é possível ver que não havia nenhum equipamento de segurança e a jovem foi lançada em queda livre.

É possível ver ainda, que as pessoas que acompanhavam a atividade começaram a gritar alertando para a ausência da corda, segundos antes da queda.

A polícia investiga o caso como homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte, mesmo sem a intenção direta de matar. Dos seis responsáveis pelo evento, três continuam presos: justamente os que ergueram e lançaram a estudante da ponte.

A Polícia Civil também apura o desaparecimento de uma câmera que estaria com Maria Eduarda no momento do salto. De acordo com o inquérito, o equipamento não foi encontrado.