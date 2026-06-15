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Tragédia

Enfermeira que ia pular de rope jump prestou socorro a jovem lançada sem corda

Profissional de saúde prestou os primeiros socorros a Maria Eduarda Rodrigues; morte da jovem foi constatada no local

Mulher morreu após ser arremessada de ponte sem corda principal de segurança - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Mulher morreu após ser arremessada de ponte sem corda principal de segurança - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma enfermeira de 26 anos, que aguardava para saltar de rope jump, afirmou ter sido a primeira a prestar socorro à jovem que morreu após ser arremessada da ponte sem a corda principal de segurança. O caso ocorreu no sábado (13/6), na zona rural de Limeira, São Paulo. 

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Em depoimento à Polícia Civil, a enfermeira afirmou que Maria Eduarda tinha sinais vitais após a queda. "Ela estava dando aquele suspiro de pós-morte [...] Eu peguei, chequei, ela estava com um pulso bem fraco. Eu comecei a massagem e parou [o pulso]”, conta. As informações são do g1.

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A enfermeira afirmou que a jovem estava com um equipamento de segurança preso à barriga, mas sem a corda principal. Ela diz que permaneceu prestando os primeiros socorros até a chegada da ambulância. A equipe da ambulância precisou cortar o restante do equipamento para tentar utilizar o desfibrilador, mas sem sucesso.

No depoimento, a enfermeira afirmou que seria a 42ª pessoa a saltar no dia. Com o celular em mãos, a profissional de saúde filmava a preparação da jovem. "Eu ia mandar para uma tia minha [...] Eu não consegui ouvir [o que falavam] porque estava na expectativa de que eu iria pular [...] Eu só estava olhando ela, nem olhei como que eles colocaram as coisas [...] Quando ela cai, começo a ouvir todo mundo falando: 'a corda, a corda'", relata a testemunha.

O acidente 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Maria Eduarda Rodrigues de Freitas sendo carregada por três funcionários até a beirada da plataforma. Ela é impulsionada para frente e, logo após a queda, ouvem-se gritos de desespero dizendo "a corda" e "gente, a corda".

A jovem caiu de uma altura de 40 metros e teve a morte constatada no local pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, o equipamento que deveria estar preso ao corpo da vítima para segurar a queda foi esquecido e ficou enrolado no chão da estrutura de salto.

Uma testemunha, que saltaria logo após a jovem, relatou que os instrutores não fizeram a checagem de segurança na vez de Maria Eduarda. A corda grossa que deveria segurar a queda da jovem ficou enrolada no chão da plataforma. 

Segundo testemunhas e a Polícia Civil, houve uma falha grave na checagem dos equipamentos e os instrutores simplesmente esqueceram de conectar o sistema de segurança em Maria Eduarda.

Em depoimento à polícia, os três instrutores presos não souberam explicar o motivo do erro. A delegada responsável pelo caso afirmou que eles se mostraram desnorteados e alegaram não se recordar de quem era a obrigação de colocar a corda, nem o porquê de a fiscalização final não ter sido feita antes de empurrarem a vítima.

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Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 15/06/2026 12:51
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