Pernambucana completa 115 anos e entra para grupo de mais longevos do mundo

Aos 115 anos, Beatriz Ferreira Duarte se tornou uma das pessoas mais velhas do mundo. A pernambucana ocupa atualmente a sexta posição no ranking global de longevidade. - (crédito: LongeviQuest)

Aos 115 anos, completados no último domingo (21/6), a pernambucana Beatriz Ferreira Duarte alcançou uma marca reservada a poucas pessoas no mundo. Moradora de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, ela é atualmente a segunda pessoa mais velha do Brasil e figura entre os seis indivíduos vivos mais longevos do mundo.

A trajetória de Beatriz atravessa mais de um século de história e foi oficialmente reconhecida pela organização internacional LongeviQuest, especializada na validação de registros de supercentenários — pessoas que ultrapassam os 110 anos de idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Muita história para contar: Brasília tem uma comunidade de 300 centenários

Nascida em Moreno, em Pernambuco, em 21 de junho de 1911, Beatriz teve sua idade confirmada após uma investigação documental conduzida por pesquisadores da entidade. A certificação foi concedida em setembro de 2023, após a análise de documentos de identidade e registros civis que remontam ao início do século passado.

O reconhecimento internacional colocou a pernambucana em posição de destaque nos rankings de longevidade. No Brasil, ela fica atrás apenas de Yolanda Beltrão de Azevedo, que também tem 115 anos, mas nasceu alguns meses antes, em janeiro de 1911.

Leia também: Cientistas brasileiros revelam segredos de quem vive mais de 110 anos

Ao longo da vida, Beatriz construiu sua história na região metropolitana do Recife. Casada com Amaro Cipriano Duarte, falecido em 1990, dedicou-se integralmente ao lar e à criação dos filhos. O casal teve oito filhos, embora quatro tenham morrido ainda recém-nascidos.

A centenária também enfrentou outras perdas familiares ao longo das décadas. Entre elas, a morte de 11 irmãos e da filha Maria Auxiliadora, que faleceu em 2019, aos 70 anos.

Leia também: Geriatra revela o que os longevos de Brasília têm em comum

Mesmo diante do luto, seu legado permanece vivo. Atualmente, Beatriz é cercada por três filhos, sete netos, 12 bisnetos e uma tataraneta, mantendo uma extensa família que acompanhou a comemoração de mais um aniversário histórico.