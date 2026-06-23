Exército atuou em operação que apreendeu cocaína líquida no MS e MT

A operação Timber Shield, que resultou no que pode ser a maior apreensão de cocaína no Brasil, no domingo (21/6), contou com o apoio do Exército Brasileiro, Polícia Federal e do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron). Estimativas iniciais mostram que carregamento pode variar entre 20 a 50 toneladas de substância ilícita.
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Em nota, o Exército afirma que a ação envolveu o compartilhamento de informações de inteligência e a atuação coordenada de instituições nacionais e estrangeiras para a identificação do esquema do tráfico.
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“No contexto da operação, o Exército Brasileiro atuou em apoio aos órgãos responsáveis pelas ações de fiscalização e repressão, contribuindo para a segurança das áreas de interesse operacional e dos locais destinados à guarda do material apreendido. A atuação da Força Terrestre garantiu as condições necessárias para a preservação das evidências e para a condução segura dos procedimentos de custódia, perícia e investigação”, diz o comunicado.
A cocaína, que estava na forma líquida, foi encontrada em meio a uma carga de 260 toneladas de madeira que estavam em caminhões retidos em Corumbá (MS) e Cáceres (MT). As autoridades envolvidas apontam que entre 10% e 20% do peso total da carga possa ser de substâncias ilícitas. Perícias da Polícia Federal continuam tentando determinar o volume da droga.
Segundo a investigação, organizações criminosas utilizavam a madeira para esconder cocaína líquida no transporte da droga ao mercado internacional. O Exército classifica a operação como “um duro golpe contra o narcotráfico e o crime organizado transnacional”.
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