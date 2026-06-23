Operação no Rio contra o CV tem 6 presos e homem baleado em ônibus

A comunidade Dona Marta, na Zona Sul do Rio de Janeiro, amanheceu sob tiroteio em meio a mais uma fase da Operação Contenção, para combater o braço da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que atua no Morro Santa Marta. Os agentes saíram para cumprir 44 mandados de prisão e 98 de busca e apreensão. Até às 12h de hoje (23/6), seis suspeitos foram presos.

Um homem foi baleado na perna dentro de um ônibus, enquanto passava pela Rua São Clemente, uma das principais vias do bairro de Botafogo, que fica ao lado da comunidade. De acordo com o Rio Ônibus, a bala perdida acertou o passageiro que viajava em um coletivo da linha 410 (Saens Peña-Gávea). O projétil atingiu a perna direita, e os demais ocupantes improvisaram um torniquete.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não informou o estado de saúde dele. Com este caso, chega a 51 o número de vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana do Rio, segundo mapeamento do Instituto Fogo Cruzado.

Os tiros também assustaram dezenas de turistas e visitantes que estavam no Mirante Dona Marta, para assistir ao nascer do sol.

O confronto começou pouco depois das 4h da manhã quando as equipes da Polícia Civil do RJ chegaram à comunidade. Com o início dos disparos, visitantes que apreciavam a vista da cidade precisaram buscar abrigo. As rajadas de tiros podiam ser ouvidas em diferentes pontos de Botafogo e provocaram apreensão entre turistas e moradores da região.

A operação é liderada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, e teve início após um trabalho de inteligência e investigação identificar alvos estratégicos ligados à estrutura e à logística da facção.

“As diligências possibilitaram, ainda, identificar a liderança responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado na localidade", afirmou a Polícia Civil em nota.

A Operação Contenção tem sido realizada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro para conter o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho e desarticular suas estruturas financeiras, logísticas e operacionais.

O episódio mais emblemático da operação foi a ação nos Complexos do Alemão e da Penha, em outubro de 2025, que deixou mais de 120 mortos, se tornando a mais letal da história do país.

O balanço do governo do Estado do Rio de Janeiro informa que, em todas as etapas da Contenção, 137 pessoas foram mortas e cerca de 360 suspeitos foram presos. As forças de segurança também apreenderam cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 munições.

Turistas ficaram presos no Mirante Dona Marta, em Botafogo, durante operação nesta terça-feira (23) (foto: Foto: Reprodução/TV Globo)

*Com informações da Agência Brasil.