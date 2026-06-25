Itamaraty diz que não há brasileiros mortos em terremotos na Venezuela

O Itamaraty informou que não há brasileiros entre os mortos e feridos no terremoto que atingiu a Venezuela. Em nota, o governo disse ainda que presta assistência aos brasileiros que tiveram danos materiais por conta da tragédia. "O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência", disse.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou através da rede social X, que recebeu a notícia "com grande preocupação e consternação" e reafirmou o apoio brasileiro à recuperação do país. "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", declarou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela nesta quarta-feira, 24, foi o mais forte registrado no país em mais de um século, segundo dados históricos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
De acordo com o órgão, o último abalo de intensidade superior ocorreu em 29 de outubro de 1900, quando um terremoto de magnitude estimada em 7,7 atingiu a região ao norte de Caracas e provocou danos significativos.
O desastre desta semana começou com um tremor de magnitude 7,2 registrado às 18h04 (horário local), cerca de 200 quilômetros a oeste da capital venezuelana. Minutos depois, um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região, seguido por uma série de réplicas. O USGS classificou o evento como uma catástrofe com potencial para causar impactos de grande magnitude.
Saiba Mais
- Mundo Terremoto na Venezuela: família de jogador argentino está desaparecida
- Mundo "Estamos sem gás e água", conta morador de Caracas após terremoto duplo
- Mundo Sobe para 164 o número de mortos em terremotos na Venezuela
- Mundo Como terremoto na Venezuela foi sentido no Brasil
- Mundo "Foi aterrorizante", contou moradora de Caracas ao citar o duplo terremoto
- Mundo Edifícios desabaram após terremotos no estado venezuelano de La Guaira
- Mundo Trump abre festa dos 250 anos dos EUA com discurso de tom político
- Mundo 'Irmã, pensei que fôssemos morrer': as horas de caos e angústia vividas por jornalista da BBC até achar a família após terremotos na Venezuela
- Mundo 'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas