Itamaraty diz que não há brasileiros mortos em terremotos na Venezuela

Busca por vítimas em edifício que ruiu em Caracas: intensidade dos abalos lembrou os grandes terremotos dos últimos anos - (crédito: Manaure Quintero/AFP)

O Itamaraty informou que não há brasileiros entre os mortos e feridos no terremoto que atingiu a Venezuela. Em nota, o governo disse ainda que presta assistência aos brasileiros que tiveram danos materiais por conta da tragédia. "O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência", disse.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou através da rede social X, que recebeu a notícia "com grande preocupação e consternação" e reafirmou o apoio brasileiro à recuperação do país. "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sobe para 164 o número de mortos em terremotos na Venezuela

O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela nesta quarta-feira, 24, foi o mais forte registrado no país em mais de um século, segundo dados históricos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o órgão, o último abalo de intensidade superior ocorreu em 29 de outubro de 1900, quando um terremoto de magnitude estimada em 7,7 atingiu a região ao norte de Caracas e provocou danos significativos.

O desastre desta semana começou com um tremor de magnitude 7,2 registrado às 18h04 (horário local), cerca de 200 quilômetros a oeste da capital venezuelana. Minutos depois, um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região, seguido por uma série de réplicas. O USGS classificou o evento como uma catástrofe com potencial para causar impactos de grande magnitude.