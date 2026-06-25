Terremoto na Venezuela: família de jogador argentino está desaparecida

O jogador busca informações sobre o paradeiro de sua esposa, Yani, e de seus dois filhos, Aarón e Ainhoa - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jogador de futebol argentino Lucas Trejo informou, nesta quinta-feira (25/6), que membros de sua família estão desaparecidos depois dos terremotos que impactaram a Venezuela.

O atleta, que representa o Club Sport Marítimo de La Guaira, na 2ª divisão do futebol venezuelano, disse não ter notícias dos familiares e que o prédio onde moravam desabou por causa dos tremores.

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Em suas redes sociais, Trejo fez um apelo em busca de quaisquer novidades a respeito do paradeiro de sua esposa, Yani, e seus dois filhos, Aaarón e Ainhoa. Veja abaixo:

Lucas Trejo faz apelo em suas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor, orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família por favor", escreveu o jogador.

Praia Grande é uma cidade localizada no litoral da Venezuela, situada a aproximadamente 12 quilômetros ao norte de Caracas, capital do país.

O drama vivido pelo jogador argentino reflete a realidade enfrentada por milhares de moradores da Venezuela nesta quinta-feira, após dois fortes terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, atingirem o país em um intervalo inferior a um minuto.

Os abalos provocaram destruição em diversas regiões, com o desmoronamento de imóveis residenciais e comerciais. De acordo com informações divulgadas pelo governo venezuelano, o desastre já deixou mais de uma centena de mortos e centenas de feridos.

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Equipes de salvamento seguem mobilizadas em diferentes cidades venezuelanas para localizar vítimas que permanecem presas sob os escombros dos edifícios que desabaram.

Terremotos foram sentidos no Brasil



Os terremotos ocorreram na noite de quarta-feira (24/6) e, conforme o governo da Venezuela, foram sucedidos por pelo menos 20 tremores secundários nas horas seguintes. Além do território venezuelano, os abalos puderam ser percebidos em municípios da região Norte do Brasil.

Separados por menos de um minuto, os dois sismos causaram danos severos em Caracas e em outras localidades do país, derrubando prédios, casas e outras construções.