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Porte de arma para autoridades no Brasil: O que diz a lei?

O Estatuto do Desarmamento define regras para o porte de armas por agentes públicos, mas a questão sobre ex-presidentes e outras figuras gera dúvidas. Entenda os principais pontos.

A legislação, em especial o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), estabelece critérios distintos para diferentes categorias profissionais - (crédito: PCDF/Divulgação)
A legislação, em especial o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), estabelece critérios distintos para diferentes categorias profissionais - (crédito: PCDF/Divulgação)

A discussão sobre o porte de armas de fogo no Brasil frequentemente levanta dúvidas sobre as regras aplicadas a autoridades e ex-agentes públicos. A legislação, em especial o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), estabelece critérios distintos para diferentes categorias profissionais, mas o tema é complexo e passou por diversas alterações e debates nos últimos anos. Antes de tudo, é crucial diferenciar posse de arma, que é o direito de mantê-la em casa ou no local de trabalho, do porte, que é a autorização para andar armado fora desses locais.

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A questão dos ex-presidentes

Ao contrário do que se pode supor, o Estatuto do Desarmamento não concede automaticamente o direito ao porte de arma de fogo para ex-presidentes da República. A lei não inclui essa prerrogativa de forma explícita. Portanto, um ex-presidente que deseje obter o porte precisa seguir os trâmites legais junto à Polícia Federal, como qualquer cidadão, demonstrando efetiva necessidade. A condição de ex-mandatário e os riscos associados podem ser considerados na análise do pedido, mas a autorização não é garantida por lei.

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Quais autoridades têm o porte previsto em lei?

A legislação garante o porte de arma a diversos agentes públicos em razão da natureza de suas funções, considerando os riscos inerentes à atividade. Em muitos casos, esse direito se estende à aposentadoria. As principais categorias contempladas são:

  • Integrantes das Forças Armadas;

  • Policiais federais, civis, militares, penais e rodoviários federais;

  • Magistrados e membros do Ministério Público;

  • Auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal;

  • Guardas municipais, com regras que variam: o porte é garantido em tempo integral para agentes de capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, e restrito ao horário de serviço para aqueles de cidades entre 50 mil e 500 mil habitantes.

Regras e fiscalização

Mesmo para as categorias autorizadas, o direito não é ilimitado. A manutenção do porte, especialmente após a aposentadoria, exige a comprovação periódica de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma. Além disso, a arma deve ser de propriedade particular e devidamente registrada no nome do titular em um dos dois sistemas principais: o Sistema Nacional de Armas (Sinarm), gerenciado pela Polícia Federal e voltado para civis em geral, ou o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), controlado pelo Exército e destinado a militares das Forças Armadas e à categoria de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs).

É fundamental destacar que o porte de arma é pessoal, funcional e intransferível. Isso significa que apenas o titular da autorização pode portar a arma. Cedê-la a terceiros, mesmo que sejam seguranças particulares, pode configurar crime de porte ilegal de arma de fogo, sujeito a penalidades severas.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 25/06/2026 22:39 / atualizado em 25/06/2026 22:39
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